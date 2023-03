“Viticoltura- Tecnica e Pratica”: in Franciacorta il convegno Condifesa

È fissato per venerdì 10 marzo l’appuntamento annuale con il convegno Viticoltura-Tecnica e Pratica, organizzato dal Servizio Tecnico di Condifesa Lombardia Nord-Est: la terza edizione sarà dedicata al tema della “Gestione sostenibile delle infezioni in vigneto”. L’evento si terrà per la prima volta in presenza all’accademia Symposium di Rodengo Saiano, ma si potrà seguire anche in diretta streaming a partire dalle 9 con i saluti del presidente di Condifesa Lombardia Nord-Est Giacomo Lussignoli.

Al centro del confronto i risultati del Progetto Nemagest, con il quale il Condifesa bresciano sta indagando ormai da tre anni le possibili ricadute sul vigneto bresciano della sindrome indotta da virus dell’arricciamento fogliare, altrimenti detto FanLeaf. A Brescia lo studio (che proseguirà fino al prossimo mese di ottobre) si è concentrato in via esclusiva sullo Chardonnay della Franciacorta: durante il convegno non mancheranno confronti con ricerche similari condotte sul vitigno Glera nella zona del Prosecco, ma soprattutto verrà presentato per la prima volta un Manuale per il riconoscimento dei sintomi di questa virosi sul vitigno principe franciacortino, uno strumento importante per tutti i viticoltori che verrà anche reso fruibile per tutti in digitale.

Nella seconda parte della mattinata inoltre Condifesa cercherà di fare il punto sull’andamento del progetto dedicato ad un’altra preoccupante patologia della vite come il Mal dell’Esca, ponendo l’attenzione sull’impatto che questa malattia ha avuto negli ultimi anni in funzione dell’andamento meteo-climatico. Da qui il nuovo Progetto Vignagest, che esprime l’esigenza di un monitoraggio avanzato attraverso le nuove tecnologie.

Chi intende partecipare gratuitamente in presenza, dovrà necessariamente registrarsi su Eventbrite in quanto i posti sono limitati. Come detto sarà anche possibile seguire l’evento in diretta streaming: si potrà partecipare al webinar compilando un form presente utile anche all'accredito dei CFP. Tutte le info e i link per registrarsi sono sul sito www.condifesabrescia.it.