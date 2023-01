Come ottenere pc e tablet gratis: l'opportunità

L’Agenzia delle Entrate regala le apparecchiature informatiche di cui non ha più bisogno: computer, pc portatili, monitor, tablet e server. Le donerà a chi non può permettersele. Le apparecchiature informatiche dismesse dal fisco (perché non più utilizzabili per la propria attività), infatti, potrebbero risultare idonee per altri enti. La domanda va inviata entro il 3 febbraio 2023. Chi può approfittare di questa irripetibile opportunità?

L’Agenzia delle Entrate cede a titolo gratuito pc e tablet

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di regalare le apparecchiature informatiche ritenute "non più utilizzabili" per le proprie attività, donandole a chi ne ha più bisogno. I pc, portatili e tablet dismessi "potrebbero risultare ancora idonei per altri enti", per tale motivo il fisco ha deciso di effettuare "la cessione a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta". Chi può presentare la domanda? I beneficiari sono:

gli istituti scolastici statali;

gli istituti scolastici paritari;

le pubbliche amministrazioni;

gli enti e organismi non-profit (anche privati).

La graduatoria verrà pubblicata il 4 febbraio 2023 e sarà elaborata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:

1) istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali (determinati ai sensi dell’art.1, comma 1-2, L. 62/2000);

2) tutte le altre amministrazioni pubbliche (determinate ai sensi dell’art.1, D.Lgs. 165/2001);

3) altri enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):

associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;

fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;

associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;

organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari;

istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 62/2000);

altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

Man mano che le apparecchiature in dismissione si renderanno disponibili per la cessione gratuita, a lotti di 5 apparecchiature presso una stessa sede, i soggetti partecipanti alla cessione saranno contattati in ordine di graduatoria e su base provinciale.

Computer e tablet gratis: come presentare la domanda

Non solo pc, portatili e tablet, ma anche server, monitor, tastiere e mouse anche se "alcuni computer potranno essere forniti senza la dotazione delle suddette periferiche", spiega l’Agenzia. La richiesta di partecipazione alla cessione a titolo gratuito delle apparecchiature informatiche da parte dell’Agenzia delle Entrat potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2023. La richiesta dovrà essere predisposta utilizzando l’applicazione on-line “Phoenice” accessibile all’indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice. Il codice identificativo della presente gara è "AE2023". Il sistema genera un file phoenice.xml che dovrà essere inoltrato a mezzo PEC.



Nel momento in cui si compila la domanda, l’ente richiedente dovrà specificare anche la o le province presso cui sarà disposto a recarsi per il ritiro delle apparecchiature. Da sottolineare che le operazioni d’imballaggio e ritiro sono a carico del richiedente. E se computer e tablet non dovessero funzionare? "Le apparecchiature sono fornite nello stato di fatto e di diritto come l’Agenzia le possiede; non si garantisce l’assenza di difetti di funzionamento – specifica il fisco -. Gli enti beneficiari della cessione non potranno perciò rivalersi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in caso di difettosità delle apparecchiature. L’Agenzia delle Entrate non fornirà alcun supporto o assistenza sulle apparecchiature cedute".



Fonte: Today.it