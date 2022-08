Crescono le auto elettriche: in arrivo 150 nuove colonnine di ricarica

Ce ne saranno almeno 4 in ogni quartiere della città, su suolo pubblico, e presto ne arriveranno altre negli spazi privati. Con i numeri sempre crescenti di auto elettriche vendute in città, il Comune ha annunciato che è andata a buon fine la manifestazione di interesse per la raccolta delle adesioni da parte di aziende disposte a realizzare nuove colonnine di ricarica.

Delle 9 proposte arrivate in Loggia ne sono state scelte 3: A2A e-mobility è stata incaricata di installare 70 colonnine (sono 850 in totale i punti di ricarica elettrica di A2A per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutti alimentati con energia 100% rinnovabile), Be Charge ne metterà altre 50 e le ultime 30 saranno installate da Agsm-Aim. In totale fa 150 nuove colonnine, che si aggiungono a quelle già presenti, spesso tutte occupate in orario serale.

Altre colonnine si aggiungeranno presto su suolo privato, nei parcheggi di supermercati e centri commerciali, presso alberghi o stazioni di rifornimento di carburante. Il tutto per agevolare la ricarica degli oltre 3.375 veicoli elettrici presenti in provincia (il dato, riportato dal Giornale di Brescia, è riferito a fine 2021).