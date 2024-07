Collabora&Innova: il contributo per la ricerca e lo sviluppo delle imprese in Lombardia

Progetti strategici di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzati in partenariato tra PMI, grandi imprese e organismi di ricerca pubblici e privati, comprese Università e IRCCS: tutto questo è Collabora&Innova.

Con Collabora&Innova Regione Lombardia sostiene le imprese del territorio

I progetti sono sostenuti dalla Regione Lombardia. A disposizione del territorio 100 milioni di euro, incrementabili, secondo quanto programmato dalla delibera (DGR XII/2348) con cui a maggio la Giunta regionale ha approvato i criteri essenziali della nuova misura.

Con questa iniziativa, Regione Lombardia vuole favorire il trasferimento tecnologico e delle conoscenze, favorendo la collaborazione tra imprese di tutte le dimensioni, università, centri di ricerca, per mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio lombardo. L’obiettivo è promuovere interventi di particolare valore aggiunto, capaci cioè di potenziare la capacità competitiva del territorio con investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni radicali di prodotto e di processo.

I dettagli

Attivata a valere sul PR FESR 2021-2027, Collabora&Innova raccoglie l’eredità della Call Hub R&I della precedente programmazione comunitaria, una best practice a cui vanno ad aggiungersi oggi alcune importanti novità, finalizzate ad avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee.

I progetti che gli attori del territorio presenteranno a Regione Lombardia dovranno contribuire a raggiungere gli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente - S3, che identifica 8 Ecosistemi dell’Innovazione e 93 priorità specifiche, a cui i progetti dovranno necessariamente fare riferimento.

Il contributo per le imprese

Regione Lombardia interverrà con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5 milioni di euro, che coprirà dal 40% al 60% delle spese ammissibili:

40% per grandi imprese e organismi di ricerca;

50% per le medie imprese;

60% per le piccole imprese.

Il valore minimo di ogni progetto deve essere di almeno 3,5 milioni di euro.

Requisiti per la partecipazione

A realizzare le attività devono essere partenariati composti da un minimo di 3 a un massimo di 8 soggetti, di cui almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca. Ogni impresa può partecipare ad un solo partenariato e progetto, mentre per gli organismi di ricerca il limite è di 15.

I progetti saranno valutati in base a qualità, grado di innovazione, capacità dei proponenti. Specifiche premialità sono previste per sostenibilità ambientale, rilevanza della componente femminile e giovanile, presenza nel partenariato di almeno una start up o PMI innovativa, appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi e sinergia con altri progetti.

La pubblicazione del bando attuativo è prevista tra settembre e novembre 2024.