Cogeme: 50 milioni di euro di investimenti nel fotovoltaico

Una spinta “green” da 50 milioni di euro per la rinominata Cogeme Energia, ex Cogeme Nuove Energie srl e parte del gruppo Cogeme Spa, a totale partecipazione pubblica da parte dei Comuni dell'Ovest bresciano e della sponda bergamasca del Sebino: quartier generale a Rovato, 470 dipendenti, nel 2022 ricavi di vendite e prestazioni per 134 milioni di euro, valore della produzione oltre 171 milioni, 2,9 milioni di euro di utili.

Investimenti green per 50 milioni

A tanto ammonta (50 milioni) l'investimento pluriennale, sostenuto con fondi propri, contributi del Fondo euopeo per l'Efficienza energetica e iniziative di project financing, per la realizzazione di impianti fotovoltaici per circa 55 MW, una produzione attesa di 90 GWh/anno e un risparmio di CO2 pari a 48mila tonnellate l'anno. L'intera operazione diverrà esecutiva dal prossimo giugno, con i primi kWh prodotti a partire dal gennaio 2025.

“Questo progetto – commenta il direttore generale Paolo Paoletti – rappresenta un passo significativo per la nostra società e ci posiziona come protagonisti nel percorso comunitario verso una maggiore responsabilità. L'energia prodotta, principalmente sul territorio della provincia di Brescia, contribuirà sia a soddisfare le esigenze del parco clienti di Cogeme Energia sia al processo di decarbonizzazione che l'azienda sta promuovendo da tempo”. I primi impianti verranno realizzati a Castenedolo, Fiesse e Remedello nel Bresciano, a Sospiro in provincia di Cremona.

La nuova Vertical Farm di Manerbio

Tra gli altri progetti in essere, si segnala anche la collaborazione con l'azienda Kilometro Verde dI Manerbio per la realizzazione di un progetto innovativo di Vertical Farm, letteralmente “fattoria verticale”: si tratta, spiega Cogeme in una nota, di una “innovativa green farm indoor, dove viene coltivata insalata in assenza di suolo: sfrutta tecnologie all'avanguardia gestite da impianti fotovoltaici e di trigenerazione, l'energia termica ed elettrica viene utilizzata anche per il trattamento dell'aria e l'illuminazione”.

Il progetto è partito nelle sue prime già nel giugno di un anno fa: sta ora proseguendo con l'ultimazione dell'impianto fotovoltaico, a cui seguirà la progettazione dell'impianto di trigenerazione, in esercizio probabilmente entro la fine del 2024.