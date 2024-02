La manager bresciana Claudia Parzani entrerà nel Consiglio di amministrazione del gruppo Stellantis, il colosso dell'automotive (di cui fa parte anche la Fiat) che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 189,5 miliardi di euro (+6% rispetto al 2022, +7% dei volumi di consegne) e un utile netto in crescita dell'11%, pari a 18,6 miliardi. Claudia Parzani, avvocata di 52 anni, è nata a Brescia e vive a Milano: partner dello studio legale Linklaters, è presidente di Borsa Italiana e vicepresidente de Il Sole 24 Ore. In passato è stata anche presidente di Allianz Italia.

Il gruppo Stellantis

Stellantis, gruppo operativo da tre anni, è uno dei principali costruttori di veicoli al mondo: nel portfolio vanta brand come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Claudia Parzani entrerà a far parte del Cda come amministratore non esecutivo indipendente: la sua nomina verrà proposta alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, fissata per il 16 aprile 2024. Parzani prenderà il posto di Kevin Scott, che ha annunciato le sue dimissioni.