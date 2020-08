Chiari: polo logistico ex Auchan, 200 i posti di lavoro a rischio

Sarebbero addirittura 200 i posti di lavoro a rischio, da qui al prossimo autunno, al Polo logistico di Chiari: prima al servizio del gruppo Auchan e poi di Margherita Distribuzione (gruppo Conad al 51%). Lo denuncia il Circolo operaio della Franciacorta, che nel merito chiede “unità” tra sindacati e lavoratori per affrontare il problema “con la sufficiente determinazione”.

E' dal 1 ottobre infatti che rischierebbe di “cessare ogni attività al Polo logistico di Chiari”, che ad oggi occupa circa 200 lavoratori: “A tutt'oggi non risultano altre prospettive”, fa sapere ancora il Circolo operaio. “Anche a Chiari occorre intraprendere la strada della lotta – si legge in una nota – e le organizzazioni sindacali del Polo logistico devono mettersi insieme e unire i lavoratori”.

Le richieste: mantenimento del posto o ricollocazione

Le richieste, al di là del mantenimento del posto di lavoro, potrebbero essere la ricollocazione dei lavoratori o almeno una buonuscita. “Occorre scioperare, andare dai sindaci, dal Prefetto, al Ministero dello Sviluppo economico”, scrivono ancora dal Circolo operaio.

“Occorre che siano coinvolti non solo i sindacati dei trasporti e della logistica, ma anche i sindacati del commercio. Occorre far parlare la stampa, le radio e le televisioni: e ne parleranno se verranno messe in campo le iniziative più opportune”. Passata la calda estate, per 200 lavoratori (e famiglie) si attende un autunno caldissimo.