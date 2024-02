Azienda inaugura nuovo stabilimento: 6.000 metri quadri e 45 lavoratori

Inaugurato a Castrezzato il nuovo stabilimento di Truma Industrial srl, azienda nata nel 2016 e controllata dal gruppo tedesco Truma Geraetetechnik GmbH & Co. KG, multinazionale teutonica fondata nel 1949 (oggi conta oltre 700 dipendenti) e specializzata nella produzione di sistemi di riscaldamento e condizionamento, alimentazione gas, sistemi di manovra e di comando, scaldacqua e frigoriferi e congelatori a compressione destinate al settore caravan.

Il nuovo stabilimento va a sostituire la fabbrica già operativa a Chiari: si sviluppa per oltre 6mila metri quadrati di superficie e dà lavoro a 45 dipendenti. Taglio del nastro e festa grande, un paio di settimane fa l'inaugurazione: “Vogliamo ringraziare chiunque abbia partecipato a questo emozionante momento – si legge in una nota dell'azienda – oltre ai nostri collaboratori di Truma Industrial e ai colleghi del gruppo Truma, il top management e la proprietà che hanno sempre supportato tutte le nostre scelte”.

Truma Industrial

Truma Industrial, come detto, fa parte del gruppo Truma Geraetetechnik GmbH & Co. KG, quartier generale a Monaco di Baviera. L'azienda nasce “dalla volontà di creare a Brescia un centro di eccellenza nella produzione di accessori tecnologici per il settore gas: oltre al progetto industriale, l'obiettivo aziendale è quello di dare la possibilità ai giovani di trovare l'opportunità di un'assunzione a tempo indeterminato che possa garantire loro stabilità, sicurezza e una base di partenza per costruire il loro futuro. Lo stesso obiettivo – scrive l'azienda – ce lo poniamo anche per le persone meno giovani che purtroppo hanno perso la propria occupazione e difficilmente riescono a inserirsi nel mondo del lavoro. L'eccellenza si raggiunge con la giusta mentalità, l'ambiente di lavoro, lo spirito di appartenenza e l'impegno costante”.