"Gentile cliente, il punto vendita chiude": 50 dipendenti scaricati con un cartello

Scaricati con un cartello, e nemmeno direttamente rivolto a loro: “Gentile cliente, da sabato 3 ottobre il punto vendita chiude. Ci scusiamo per il disagio”. E' questo il triste epilogo lavorativo per i 50 dipendenti dell'IperSimply di Castenedolo, in Via Brescia, attrezzato con galleria commerciale (e anche questa probabilmente chiuderà).

Scaricati con un cartello

Una circostanza che ha fatto infuriare (e non poco) i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali, che da tempo sono in lotta per garantire un futuro ai dipendenti dell'ipermercato. Tra i vari accordi raggiunti dalla cessione del ramo italiano di Auchan (tra cui Simply), da Conad (in gran parte) ad accordi locali come Bennet o Carrefour, il punto vendita di Castenedolo non rientra purtroppo in nessun piano di rilancio.

Nei tempi in cui, per forza di cose, si esalta lo smart working, forse ci si è dimenticati di chi il lavoro lo deve fare per forza in presenza, e che ha sempre lavorato anche negli attimi più bui dell'emergenza sanitaria. Persone e non semplici numeri da statistica, che nel caso di Castenedolo sono stati letteralmente “scaricati” in poche righe, senza alcuna comunicazione ufficiale (così riferiscono i lavoratori).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento del Comune

Sul tema è intervenuto anche il Comune di Castenedolo, con una breve nota. “Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale esprimono la loro vicinanza al personale dell'IperSimply e ai commercianti della galleria – si legge – La decisione della chiusura ci rammarica: dispiace vedere che, nonostante i tentativi di mediazione e l'impegno dei sindacati, non si sia riusciti a salvaguardare tutti i posti di lavoro. Si sperava in una soluzione migliore. Un augurio sincero a tutti per il futuro”.