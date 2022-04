Prezzi alle stelle, il cantiere delle scuole si ferma: chiesti altri 1,5 milioni al Comune

Boom dei prezzi delle materie prime, anche nel Bresciano si bloccano le opere pubbliche. Come scrive Bresciaoggi, i lavori per le nuove scuole elementari di Castegnato – un'opera appaltata per circa 6 milioni e mezzo di euro – sono fermi da febbraio per i motivi di cui sopra: l'ultimo intervento realizzato è stata la posa della guaina sul tetto.

Ma ora è arrivata la posizione ufficiale dell'azienda che ha vinto l'appalto, la Rennova, che ha chiesto un milione e mezzo di euro extra per poter completare i lavori. Quindi rispetto alle previsioni (e all'appalto) di poco più di un anno fa i costi lieviterebbero fino a quasi 8 milioni.

Cosa succede adesso

Tutto ora può succedere. Il Comune sta ragionando alla possibilità di integrare l'appalto con ulteriori fondi, pur di portare a termine la nuova scuola: ma trattandosi di opera pubblica sarà da verificare se il prezzo è congruo e altri soldi possono essere investiti. D'altro canto, l'azienda potrebbe rinunciare per insostenibilità dei costi: ma così facendo sarebbe costretta a pagare delle penali salate, e il municipio dovrebbe comunque rimettere a bando l'opera (con i costi inevitabilmente lievitati). Nei prossimi giorni si vedrà.

Prima o poi doveva succedere, insomma era nell'aria. Come denunciato ancora ai primi di aprile dall'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, anche in provincia di Brescia sarebbero a centinaia i cantieri (pubblici e privati) a rischio. La nuova scuola di Castegnato è il primo stop.