In provincia di Brescia sono 217 le aziende del settore metalmeccanico che hanno già attivato la cassa integrazione ordinaria (Cigo): 10.206 i lavoratori interessati. Altre 62 aziende hanno presentato domanda per la cassa integrazione da gennaio: altri 4.756 i lavoratori coinvolti. Sono invece 5 le aziende in cui è attiva la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, per 485 dipendenti: 10 le imprese dove è attivo un contratto di solidarietà (altri 1.034 i lavoratori interessati).

I dati della Fiom

Sono i dati resi noti dalla Fiom a pochi giorni dal Natale, che sarà un po' più triste per migliaia di lavoratori bresciani. “In questo preciso momento storico appare evidente il calo della produttività”, commenta Antonio Ghirardi, segretario generale della Fiom di Brescia che però lascia uno spiraglio di cauto ottimismo: “Al di là dei dati – conclude – il tessuto industriale bresciano è abbastanza solido e confidiamo in una ripresa”.