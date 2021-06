Cassa Digitale e SumUp da oggi partner

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Cassa Digitale nasce in un contesto in cui l'emergenza sanitaria spinge le attività ad adottare soluzioni sempre più digitali e flessibili. Cassa Digitale è una App innovativa e sicura, dedicata alle piccole imprese e alle attività commerciali, che consente di sostituire il registratore di cassa tradizionale per gestire l’emissione a norma di scontrini elettronici dallo smartphone, dal tablet o dal computer. Da oggi si aggiunge un’importante novità: la partnership con l’azienda SumUp, leader nella produzione e distribuzione di smart POS tascabili per l’utilizzo di carte di credito e bancomat. "Abbiamo inventato un algoritmo che permette di abbattere costi e burocrazia con un semplice click - dichiara Massimo Rutinelli, l’imprenditore che insieme a Lorenzo Vannucci, imprenditore e programmatore di soli 20 anni, ha fondato a Pisa l'azienda Omeganex, la start up tecnologica che ha ideato e realizzato Cassa Digitale. Questa applicazione semplice – continua Rutinelli - permette di generare scontrini, fatture, pagamenti, lotteria, tutto in un’unica interfaccia.”



In un momento faticoso per le aziende che cercano di ripartire o addirittura di reinventarsi, questa novità tecnologica, già presente da un paio di mesi su App store e Play store, offre una bella opportunità: un costo molto basso, parliamo di 4,99 euro al mese, senza obblighi contrattuali, aggiornamenti compresi e con la flessibilità di utilizzarla e pagarla solo quando viene utilizzata. Quindi un’attività stagionale può decider di usare il servizio solo quando ne ha effettivamente bisogno. Un bel vantaggio rispetto ai costi dei registratori di cassa che partono da 500 euro fino a 2000 euro per l’acquisto, ai quali si aggiungono costosi aggiornamenti software. Un risparmio notevolissimo per le imprese e la possibilità di effettuare pagamenti digitali e sicuri, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento. A questo si aggiunge anche un aspetto ambientale, in quanto riusciamo ad eliminare del tutto la carta, grazie alla trasmissione degli scontrini al cliente attraverso un codice Qrcode o una semplice foto, garantendo comunque la possibilità di emettere lo scontrino cartaceo tradizionale. Il sistema consente di evitare i frequenti e spesso costosi aggiornamenti necessari per il registratore di cassa.



Cassa Digitale può essere utilizzato in più punti dentro lo stesso negozio e garantisce l’emissione rapida dello scontrino. In assenza di connessione, lo scontrino viene salvato nel registro di mancato funzionamento e in un secondo momento, quando di nuovo online, è possibile ribattere gli scontrini in memoria. Attraverso la stessa App le attività possono gestire anche il sistema della Lotteria degli scontrini, semplicemente inquadrando il codice lotteria del cliente con la propria fotocamera e inserendolo su Cassa Digitale. Per usufruire del servizio è necessario collegarsi al sito cassadigitale.eu, compilare il form con i dati della propria attività, in modo da poter iniziare il mese di prova gratuito. Incluso nel servizio è presente l’assistenza clienti dal lunedì al venerdì al numero 388 0578246