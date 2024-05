L’azienda non firma, 140 operai in mobilitazione: "Pronti a scioperare ad oltranza"

È ormai ufficiale la mobilitazione per gli oltre 140 operai in forza agli stabilimenti di Montichiari e Calcinato dell’azienda Cartiera del Chiese spa, attiva nel settore della carta dal 1963: oggi produce 80mila tonnellate annue di brown kraft e 65mila tonnellate di complessi laminati. Tramite i sindacati Cisl e Cobas, gli operai hanno proclamato “lo stato di agitazione permanente, fino alla definizione e alla firma dell’accordo di secondo livello, che attende solo la conferma del titolare dell’azienda: da questo momento ci sentiremo liberi di scioperare in qualsiasi momento, senza ulteriore preavviso”, si legge nella nota già inviata alla società.

"Pronti a scioperare senza preavviso"

Così il comunicato congiunto dei sindacati Cisl e Cobas, a firma di Marina Bordonali e Saverio Confetti: “Le segreterie di Fistel Cisl Brescia e di Cobas Lavoro Mantova, di concerto con i lavoratori degli stabilimenti di Montichiari e Calcinato, dopo gli opportuni passaggi assembleari hanno deciso di proclamare lo stato di mobilitazione sindacale, da oggi ad oltranza, riservandosi di indire uno sciopero spontaneo, senza preavviso, qualora la direzione aziendale non dovesse rispondere a stretto giro alle innumerevoli richieste sindacali già discusse, ma finora disattese, propedeutiche alla firma del contratto di secondo livello”.