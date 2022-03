Caro carburanti: perché il diesel costa più della benzina

La guerra tra Russia e Ucraina sta causando un’emergenza umanitaria senza pari tra civili innocenti uccisi, città distrutte e milioni di profughi che scappano dai bombardamenti. Oltre a un conto salato in termini di vite umane e distruzione, la disputa tra Kiev e Mosca sta mettendo a dura prova le economie di entrambi i paesi, con conseguenze evidenti anche per le nazioni che importano da Russia e Ucraina, in particolar modo risorse energetiche. Non a caso negli ultimi giorni i prezzi del carburante in Italia sono schizzati alle stelle, mettendo in ginocchio l’autotrasporto (in crescente stato di agitazione) e gli automobilisti.

Addirittura si è delineata una situazione senza precedenti in cui il diesel, da sempre meno caro della benzina in virtù di accise più basse (0,728 euro per litro, contro i 0,617 per litro del gasolio) costa più della benzina. Entrambi i tipi di carburante hanno ormai ampiamente superato la soglie dei 2 euro al litro e i prezzi non accennano a scendere.

Perché il diesel costa più della benzina

Se si vuole provare a capirne di più sui motivi dietro l’aumento incontrollato dei prezzi del carburante, in particolare per ciò che concerne il gasolio, bisogna tenere ben presenti due fattori principali, ossia le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, i cui prezzi dopo l’annuncio dell’embargo di USA e Gran Bretagna nei confronti dei prodotti energetici russi, hanno subito considerevoli rincari, e la svalutazione dell’euro in rapporto al dollaro. Il prezzo al barile del petrolio, infatti, è fissato in dollari e ciò rende la materia prima necessaria per la raffinazione molto più costosa per i Paesi dell’Eurozona.

L’aumento del prezzo del petrolio greggio, venduto a oltre 130 dollari al barile, ha inciso significativamente sul prezzo del gasolio con aumento superiori ai 0,10 centesimi di euro per litro. L’aumento del costo del diesel trova la sua spiegazione nel fatto che l’Italia, così come altre nazioni, nella fase post pandemica ha fondato la propria ripresa economica sul trasporto delle merci, che si avvale quasi esclusivamente di veicoli alimentati a gasolio. La domanda di diesel in rapportato a quella di benzina è superiore e ciò - contestualmente al calo dell'offerta di petrolio a livello internazionale per la guerra e gli embarghi imposti alla Russia - ha determinato gli aumenti maggiori per il prodotto più richiesto.

