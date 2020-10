Calvisano: morto a 63 anni Carlo Migliorati, storico patron di Fly Flot

L'imprenditoria bresciana è in lutto per la scomparsa di Carlo Migliorati: stroncato da un male incurabile, aveva soltanto 63 anni. Era stato tra i fondatori, oltre che storico patron di Fly Flot, la celebre azienda calzaturiera con sede a Calvisano, operativa dal 1985 e specializzata nella produzione e vendita di ciabatte, pantofole e sandali, con un fatturato vicino ai 20 milioni di euro.

Il marchio è conosciuto in tutto il mondo: oltre ai mercati storici come Germania, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Israele, negli ultimi anni il gruppo ha fatto breccia anche in Algeria, Cina, Giappone e Kuwait.

Lascia moglie e figli: i funerali

I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio, alle 15.15 nella chiesa parrocchiale di Calvisano: il corteo proseguirà poi per il cimitero locale. La camera ardente è stata allestita nella sede dell'azienda, in Via Isorella. La famiglia ringrazia in particolare il dottor Maurizio Feltroni e il dottor Franco Nodari “per l'assistenza e le amorevoli cure prestate”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo piangono la madre Antonietta, la moglie Gigliola, i figli Aurora, Francesco con Paola e Alice – oggi alla guida dell'azienda – con Andrea e il nipotino Alessandro, le sorelle e i fratelli (con cui negli anni Ottanta, e insieme alle famiglie Nodari e Visentin, aveva dato il via all'avventura di Fly Flot).