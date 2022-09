Chiude l'azienda, 20 posti di lavoro a rischio: "Una brutta notizia per la comunità"

Lo storico Calzificio deBert di Borgo San Giacomo potrebbe presto chiudere i battenti. Forse per sempre. "Una brutta notizia per la nostra comunità - fa sapere il sindaco Giuseppe Lama - perché sono a rischio quasi 20 posti di lavoro. Venerdì in municipio ci sarà una riunione dei dipendenti con il sindacato, per fare il punto della situazione. Porterò la solidarietà e il sostegno dell'amministrazione comunale".

Notizie più certe si avranno solo al termine del confronto tra lavoratori, sindacati e proprietà. Sta di fatto che fuori dai cancelli sarebbe già stato posizionato un piccolo cartello: "Vendesi". Il Calzificio deBert è operativo a Borgo San Giacomo dal 1978, in un'area oggi di oltre 3mila metri quadrati.

La crisi dell'azienda

"Calze di alta classe", è il pay-off dell'azienda che vende il 70% dei prodotti all'estero (Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra ma anche Stati Uniti, Canada e Kuwait) e ha collaborato con brand come Armani, In The Box, Paul Smith e Dandy Street. Nei momenti di massima efficienza l'azienda è arrivata ad occupare una sessantina di persone tra dipendenti e collaboratori. Fino alla crisi (che pare irreversibile) di queste settimane. E le ombre sul futuro di 20 famiglie, quasi tutte del paese.