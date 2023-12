Quinzano, Ciocca spa: con il Black Friday +385% di fatturato

L'azienda bresciana Ciocca, storico calzificio di Quinzano d'Oglio, è stata tra le protagoniste del Black Friday di Amazon, dal 17 al 27 novembre: in soli 10 giorni, sul proprio sito e-commerce e sul negozio online di Amazon, ha registrato un incremento del fatturato del +251% rispetto a un normale periodo dell'anno, con un picco del +385% rispetto al fatturato di un giorno medio nella sola giornata di venerdì 24 novembre, il 40% in più rispetto all'anno precedente.

La storica azienda bresciana

Per l'azienda bresciana – nata nel 1912 a Milano e poi trasferita a Quinzano dopo pochi anni, negli spazi occupati da una ex fabbrica di coperte – il core business resta il mercato italiano, che costituisce oltre l'80% del fatturato totale online. Eppure, anche grazie alla vetrina di Amazon, le calze Ciocca raggiungono l'intera Europa e pure gli Stati Uniti, con un incremento dell'export digitale del 50% solo nel 2023.

“Il nostro è un prodotto stagionale – spiega Filippo Ciocca, presidente di Ciocca Spa – adatto ai mesi più freddi e il caldo anomalo registrato negli ultimi mesi non ha certo giocato a nostro favore. Ma da quando siamo presenti su Amazon, ogni anno chiudiamo con un fatturato in aumento: dopo 5 anni a doppia cifra. Un risultato che in questo 2023 acquista per noi un valore ancora più importante”.

Fondata nel 1912 e oggi a Quinzano d'Oglio, la fabbrica Ciocca – guidata ancora dall'omonima famiglia – ospita 120 macchine che, con tre turnazioni, sono attive 24 ore al giorno, producendo circa 1,5 milioni di paia di calze l'anno.