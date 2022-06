Calvisius Caviar presenta "Unico": una nuova ricetta che regala alle uova sapore inedito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La famiglia di Calvisius Caviar si arricchisce e nasce Unico, un caviale dal gusto nuovo e dalla consistenza e strutturata. “Calvisius Caviar, oltre a possedere il più grande allevamento di storioni in Europa ed essere il primo produttore di caviale sostenibile al mondo, è un brand apripista che da sempre innova nel mercato del caviale di alta gamma in Italia e all’estero. Così il nostro Caviar Master sperimenta per anni nuove ricette e nuovi equilibri tra uova, sale e tempo di maturazione: un lavoro molto lungo e un importante investimento di tempo/risorse. Unico ha un gusto nuovo e una consistenza non comune, due caratteristiche gustative inedite” commenta Carla Sora, Direttore Generale di Calvisius Caviar.



Unico nasce da una speciale selezione di uova di storione Bianco, che sono caratterizzate da un lungo processo di salatura e una più breve maturazione in latta originale. Il processo di lavorazione di Unico prevede quattro passaggi

- Primo step: la selezione delle uova

- Secondo step: l'essiccazione del sale che ha una durata eccezionale di oltre cento ore

- Terzo step: la maturazione. Per Unico avviene in ambienti climatizzati, diversi dal metodo tradizionale; la pellicola esterna dell’uovo di caviale si irrobustisce, conferendogli la sua inconfondibile consistenza, in modo naturale.

- Quarto ed ultimo passaggio: finalmente il caviale Unico è pronto per essere confezionato nelle latte di diverse grammature; alla vista le uova saranno particolarmente grandi e sgranate Calvisius Unico dal punto di vista organolettico: - In bocca, il sapore è vellutato e avvolgente - Sotto il palato l’uovo risulta compatto, dal gusto sfidante e incredibilmente piacevole Proprio grazie alla sua consistenza, Unico è destinato ad ispirare ancora molti grandi chef e conquistare i palati di molti gourmets in tutto il mondo.