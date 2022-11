Calcinato piange Camillo Penocchio, il fondatore di Industrial Frigo

Nella giornata di lunedì, nella Parrocchiale di Ponte San Marco, la comunità calcinatese si è stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Camillo Penocchio, il fondatore di Industrial Frigo, rinomata azienda con sede in Via Arturo Maestri.

Camillo Penocchio si è spento venerdì all'età di 82 anni, lasciando nel dolore la moglie Luisa e i figli Daniele, Michela e Roberto. Aveva iniziato l'attività a fine anni Sessanta e, partendo con passione da una piccola realtà, aveva reso l'azienda un riferimento mondiale nel settore della refrigerazione industriale. Un imprenditore capace di precorrere i tempi, superando con caparbietà le varie sfide e diversificando il business, Penocchio era una persona legata alla tradizione e – racconta chi con lui ha lavorato – di una solida coerenza.

Ad oggi Industrial Frigo è una realtà di impronta internazionale che comprende quattro filiali estere, una rete di vendita e assistenza in oltre 60 paesi e conta oltre 200 dipendenti e collaboratori. Sotto la guida dei figli Daniele e Roberto, l'azienda ora guarda al futuro consolidando il valore creato, proseguendo sulle orme del padre.