Brescia: Givi festeggia 45 anni di emozioni, passione e innovazione nel mondo delle due ruote

In un viaggio avvincente attraverso il mondo delle moto, Givi celebra con orgoglio nel 2023 il suo 45º anniversario, un traguardo che testimonia la dedizione, la passione e l'innovazione che hanno caratterizzato il percorso straordinario di questo brand. GIVI nasce nel 1978, quando il provetto motociclista Giuseppe Visenzi fonda l'azienda (il nome è l’acronimo del suo) con l'intenzione di creare soluzioni pratiche e di qualità per i centauri di ogni latitudine. Fin dall'inizio, la sua visione infatti era chiara: progettare, realizzare e distribuire accessori in grado di elevare l'equipaggiamento della moto e del motociclista in termini di prestazioni, comfort e sicurezza, migliorando ogni giorno di più l'esperienza di guida. Visenzi, famoso anche per le imprese e vittorie al Moto GP, ha dunque portato la sua esperienza sul campo direttamente nel cuore della produzione, ispirando l'intera gamma di referenze, composta ormai da 1000 accessori, che risolvono ogni necessità del motociclista o scooterista e per la sua sicurezza: valigie morbide e rigide, bauletti e trolley, borse laterali, porta computer staccabile da mettere a tracolla, borse trasformabili in zaino, borselli da fissare allo sterzo, marsupi, portapacchi; caschi, integrali per il mototurismo, demi jet e jet, personalizzabili per lo scooterista; parabrezza e spoilers; piccoli accessori quali porta telefono, paramani, neck protector, custodia per carte di credito e telepass, porta navigatore satellitare; telo coprisella; paramotori; seggiolino da bambini, schienalini e abbigliamento tecnico da pioggia. Fino alla borsa morbida per il trasporto degli animali domestici, novità 2024 annunciata a EICMA il novembre scorso.

Negli gli anni, l’offerta e l’impresa hanno insomma continuato ad evolversi, vincendo via via le sfide dei tempi, grazie anche agli investimenti in Ricerca & Sviluppo. Attualmente, Giuseppe Visenzi è il presidente della Givi SpA e guida il Gruppo con un impegno instancabile, affiancato dalla figlia Hendrika Visenzi, CEO e vicepresidente. Le strategie di Giuseppe Visenzi continuano ad alimentare una cultura organizzativa basata sull'eccellenza. Con filiali in Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Asia e importatori nei 5 Continenti, il marchio GIVI persiste nell’ispirare avventure ed essere un compagno affidabile per chiunque ami la libertà di viaggiare su due ruote: motociclisti di ogni genere, dal mototurista al pendolare, al professionista delle competizioni. Se il 2023 si chiude con la soddisfazione per i grandi risultati raggiunti, questa tappa vede il brand di Giuseppe Visenzi ricco di un rinnovato slancio verso nuovi entusiasmanti sviluppi. Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono a rendere possibile questa fantastica storia, GIVI invita quindi tutti gli appassionati di moto a unirsi alla sua community per restare aggiornati: sul portale givixplorer.com gli utenti GIVI condividono si incontrano e si scambiano esperienze, racconti, emozioni, consigli e itinerari; vi si trovano anche tutorial e le storie dei piloti più famosi con i loro equipaggiamenti; oltre a notizie sui Paesi, le culture e i luoghi da visitare, gli appuntamenti da non mancare come fiere, motoraduni e test ride. Una particolare attenzione è riservata ai grandi viaggiatori, alle rotte meno battute.

Quando Givi organizza un tour, un raid, lo condivide su giviexplorer.com: video, foto, mappe, consigli, appunti. Il Gruppo Givi fa parte di Givi Spa. Il cuore del Gruppo è il reparto Ricerca & Sviluppo dove operano una cinquantina di esperti, in collaborazione con l’Università di Ingegneria meccanica di Brescia e Milano e con primarie scuole di design e moda come Laba (Libera Accademia Belle Arti). Ideazione, design e artigianalità Made in Italy garantiscono un controllo assoluto di ogni fase di lavoro. I test sulla resistenza e la sicurezza sono eseguiti prima di tutto internamente, con gli strumenti e le procedure più sofisticati. Sono questi i differenziali che hanno trasformato in 45 anni una piccola officina di Brescia in un brand globale degli accessori per le due ruote. Senza contare la capacità di presidiare il mercato con una propria rete distributiva capillare. Le linee partono dalla conoscenza dei materiali, tecnofibre composite, tecnopolimeri speciali, e si avvalgono della abilità nella progettazione degli stampi in autonomia, con macchine e processi di grande precisione. L'approccio high-tech si concretizza a partire dagli studi preliminari sulla modellazione con le più avanzate applicazioni dei sistemi Cad che consentono la verifica diretta di tutte le possibili varianti costruttive per una sicurezza totale del prodotto finale, fino alle prove qualità. La completezza delle referenze soddisfa ogni esigenza del motociclista o scooterista. La formazione costante delle Risorse Umane è un altro impegno forte in GIvi Spa, dove il valore dell’inclusione è evidente nella netta multinazionalità dei collaboratori. Completa il profilo del gruppo, l’attenzione all’ambiente: vengono adottati materiali e metodologie selezionati con criteri ‘green’.

Notevoli sono gli investimenti dedicati alle materie prime che limitano o evitano emissione di Co2 nei processi produttivi. La sede di Givi Spa a Flero (Brescia) e la maggior parte delle filiali hanno la capacità di autoprodurre energia elettrica e piccoli accorgimenti permettono una maggiore sostenibilità anche nel quotidiano, come le colonnine d’acqua, per evitare l’uso di bottiglie di plastica. La stampa cartacea di cataloghi, manualistici ed informativi, è ormai ampiamente ridotta a favore dei formati digitali. Impegno sociale: l’azienda, nei territori dove è presente, è molto attiva nel sostegno alle persone in difficoltà, collaborando con enti preposti per il reinserimento nel lavoro dei disoccupati. In Vietnam, supporta anche l’istruzione. Givi insomma sa abbracciare il cambiamento restando fedele alla sua anima sportiva, sincera, leale e generosa, come i veri campioni.

Sin dalla sua fondazione Givi è stata impegnata nella ricerca di soluzioni che potessero conferire al prodotto aspetti innovativi, capaci di renderlo sempre più interessante agli occhi degli utilizzatori. Questa filosofia ha portato, nel corso degli anni, alla realizzazione di accessori per il motociclista dai contenuti tecnici inediti, tanto da permettere a Givi l’ottenimento di Brevetti di invenzione validi in Italia e in molti Paesi europei ed extra-europei. All’inizio, la ricerca tecnica si spinse principalmente verso il settore delle valigie rigide portando alla realizzazione del sistema mono-chiave / Monokey ® ancora oggi caratteristica imprescindibile delle valigie e bauletti Givi. Nel corso degli anni il sistema Monokey è stato affinato e differenziato in varie forme applicative dando origine ad altri brevetti specifici.

Givi ha quindi applicato la stessa filosofia progettuale al settore caschi, riuscendo anche in questa nuova linea di prodotto a realizzare e brevettare meccanismi e soluzioni tecniche originali, in termini di praticità per l’utente. Ulteriori brevetti riguardano applicazioni sulle borse morbide, con le soluzioni Tanklock e Easylock, e sui parabrezza con l’introduzione del concetto Airflow. Attualmente Givi detiene un portafoglio di ben 25 brevetti di invenzione in corso di validità, di cui 13 riguardanti i sistemi di fissaggio/apertura delle valigie e 7 inerenti ai caschi (modello modulare X.01 e sistemi sgancio visiera).