Il brand bresciano Erbavoglio a una svolta: la storica azienda si prepara al passaggio generazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Erbavoglio, azienda italiana di prodotti naturali per la salute e la bellezza, con sede a Brescia, marchio storico legato alla fondatrice e figura carismatica del settore, l’erborista Tiziana Lugli, annuncia l’ingaggio del top manager Paolo Zanga, 58 anni, con successi consolidati alla guida di brand tra i più riconosciuti a supporto del general manager Michele Romanini. “La novità nell’assetto organizzativo – dichiara Tiziana Lugli – va nella direzione di un cambio generazionale alla testa della società. Da tempo condivido con mio figlio Michele Romanini, responsabile dell’ Ufficio Stile, le decisioni sulle strategie di crescita del marchio e intendo arrivare a passare a Michele la piena titolarità dell’impresa”.

Erbavoglio, nata nel 1976 dalla passione di Tiziana Lugli per la natura, è una realtà legata ai valori di innovazione e qualità con un solido fatturato di oltre 1 milione, una prestigiosa sede di proprietà a San Zeno Naviglio (Brescia). Su 600 metri quadri sono raccolti la Ricerca&Sviluppo, la logistica, gli uffici amministrativi e direzionali. Per la selezione delle materie prime e la produzione Erbavoglio si affida a partner fidati seguendo direttamente ogni step delle lavorazioni.

A ottobre 2022 Erbavoglio conta 250 prodotti tra cosmetici, fitoterapici, integratori e superfoods, per rispondere a tutte le problematiche di salute e benessere dei consumatori moderni. Diversi composti sono pure vegan. E’ una delle poche aziende che copre davvero tutta la gamma del naturale. Compito di Paolo Zanza sarà a breve rafforzare le vendite on line di Erbavoglio.

“Per garantire il futuro di questa solida realtà e non disperdere il frutto di anni di studio, di formule esclusive e di saperi maturati fra tradizione e nuove tecnologie,- spiega Tiziana Lugli-, bisogna posizionare il brand correttamente anche nel contesto dell’ecommerce. E’ un fatto che la maggior parte delle persone acquista o almeno cerca informazioni in rete. Per questo vogliamo investire anche nell’offerta di servizio di consulenza sul nostro sito dove oltre a fare acquisti si possono chiedere consigli di veri esperti”.

Fedeltà alle proprie origini ma visione del futuro. Il core business nelle formule ma marketing e comunicazione altrettanto di impatto e originali. Tiziana Lugli scopre giovanissima quella che si rivela una vera vocazione e in oltre quarant’anni non l’ha mai tradita: aiutare le persone a sentirsi bene, con se stesse e con il proprio corpo, cogliendo il dono dei rimedi che la natura ci offre. La mission di Erbavoglio oggi non è cambiata: offrire prodotti a base di foglie, fiori, radici, con formule e metodi antichi o all'avanguardia, ma sempre nel rispetto della filosofia originaria. Ogni essenza, ogni principio contiene un messaggio e proprietà benefiche alle quali l’essere umano può attingere per ritrovare equilibrio e armonia, per recuperare benessere e bellezza.

Il risultato è un'azienda snella e dinamica, capace di mettere a punto la peculiare esperienza sul "campo" della sua fondatrice, apprezzata esperta di botanica a livello nazionale e internazionale, per consegnare referenze sempre più esclusive, efficaci, sicure, garantite.

Dal benessere alla bellezza: Tiziana Lugli capisce subito e in netto anticipo rispetto al mercato che la sensazione di benessere che si prova quando si sta bene – e ci si sente bene – viene percepita all’esterno come bellezza. E nel 1987 nascono anche i cosmetici. Erbavoglio vuole aiutare uomini e donne a stare bene per sentirsi anche belli. Nel 1976 l’imprenditrice aveva iniziato dietro al bancone della sua erboristeria di corso Cavour nel centro di Brescia, tutt’ora primario riferimento per la città. Da mattina a sera, parlando con la gente che entrava in bottega e ascoltando i bisogni dei clienti, scaturivano dalla sua cultura erboristica idee e rimedi naturali che trovavano nei risultati la conferma della loro validità.

Attraverso la creazione di ricette – con l’ausilio di quella che per secoli è stata la bibbia delle piante medicinali per scienziati e medici, I Discorsi di Pier Andrea Mattioli sull'opera di Dioscoride, della prima metà del 1500, Tiziana si andava impratichendo in antiche ricerche su piante dalle proprietà poco conosciute o ignote all'epoca. Le formule della Lugli si sono poi concretizzate in prodotti e sono diventati soluzioni. Fino alla commercializzazione su scala industriale nel 1987, senza cambiare obiettivi: operare tra benessere e bellezza, fra Natura e tecnica, fra tradizione e scienza per restituire a chi soffre equilibrio e armonia; con immutabile amore.

“All’inizio mentre provavo le ricette con erbe, mortai e bilance, pregavo”, ricorda Tiziana. I ‘primati’ nei decenni scorsi non si contano. E’ la Lugli a lanciare la prima tisana sgonfia – pancia, la Venus 4, poi Mirus. Venne in seguito una crema termica anticellulite sulla base di uno studio dell’antico Egitto con aggiunta dei liposomi che non erano ancora stati adottati dal comparto; quindi nacque la linea Oasi per le rughe, la linea Illusion per la pelle disidratata creata in collaborazione con l’Università di Milano. Anche il packaging si fa originale: per Sodo nel lontano 2000 si studiò una forma tridimensionale, novità assoluta al tempo. La testimonial era Martina Colombari all’apice della fama. 2002 Tiziana Lugli intanto diventa un nome in primo piano nelle agende di tutte le giornaliste che trattano salute e benessere naturale perché il suo parere è considerato tra i più autorevoli.

Lei stessa edita due riviste – Vitalità e Abbecedario - e utilizza con modalità pionieristiche la tv e i magazine più venduti per comunicare Erbavoglio e l’approccio olistico al benessere che esso rappresenta. Ebbe grande successo negli Anni 90 il progetto della beaty farm al Tonale nella Caserma di confine austroungarico, e la Lugli fu scelta come consulente di fiducia dal grande campione di sci Alberto Tomba anche per la nazionale italiana. Natura e sport, un legame che dal 2019 si sostanzia della sponsorizzazione del consorzio Vero Volley maschile e femminile di Monza e della Millennium Volley di Brescia, solo femminile. Intensa la collaborazione con università e accademie. Nel comitato scientifico di Erbavoglio spicca il nome di Anna Paola Crespi-Linklater, esperta di nutrizione naturopatica e health-coaching funzionale, formatasi all’ Institute for Integrative Nutrition di NYC e College of Naturopatic Medicine in Gran Bretagna, membro di ANP Association of Naturopatic Practitioners (UK) e con un master in salute pubblica al l’Université Catholique de Louvain (Belgio).

Alle soglie del 46° compleanno di Erbavoglio, ecco la sfida che sembra la più lontana dalla natura: imporsi sul Web. “La forza, la serietà, l’ampiezza straordinaria delle gamme in listino del brand Erbavoglio meritano un posto di primo piano in questa dimensione - commenta Paolo Zanga -. Miriamo a moltiplicare gli accessi al sito erbavoglio.it con investimenti importanti commusurati agli obbiettivi prefissati dall’azienda per il 2023.

I punti di forza sono tuttavia nel DNA immutato di Erbavoglio: la garanzia di una selezione severa delle materie prime, alte titolazioni in principi attivi e fitocomplessi, efficacia e biodisponiblità delle formule, packaging accattivanti che proteggono la durata dell’efficacia dei prodotti, un complessivo processo produttivo sostenibile e sicuro per la salute di chi aspira ad uno stile di vita sano. Natura e comunicazione continuano così a nutrire la crescita di Erbavoglio: un’altra delle ‘ricette’ uniche che Tiziana Lugli è pronta a tramandare ai posteri, a riprova che la sapienza del cuore non si insegna dalle cattedre di economia e del business e non ha età.