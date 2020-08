Brescia è la "patria" delle discariche: attivi 147 impianti in tutta la provincia

La terra delle discariche: sono ben 147 gli impianti di stoccaggio e smaltimento di materiali (anche pericolosi) attivi in tutta la provincia di Brescia, per un totale di oltre 57 milioni di metri cubi di rifiuti. A questi potrebbero aggiungersene altri 6 milioni e poco più: a tanto ammonta infatti la “quota” di nuove discariche che potrebbe aggiungersi da qui ai prossimi anni nel territorio provinciale, in parte solo richieste e in parte già autorizzate (ricorsi permettendo).

Smaltimento rifiuti: 13 volte sopra la media nazionale

Sono questi i dati resi noti dall'ultimo studio dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata firmato dall'Università degli Studi di Milano e pubblicato dal Giornale di Brescia, da cui si evince il triste primato bresciano: la nostra provincia è al primo posto in assoluto, in Lombardia e in Italia, per la media di rifiuti che vengono smaltiti per chilometro quadrato, pari a 13 volte la media nazionale.

Rezzato: lo stop alla discarica Castella 2

In merito a nuovi e vecchi impianti di smaltimento, è notizia di questi giorni lo stop giudiziario per la realizzazione della nuova discarica Castella 2 di Rezzato, su cui il Comune (e i municipi vicini) e gli ambientalisti battagliano ormai da anni. Il diniego alla realizzazione del nuovo sito di stoccaggio è stato firmato dal Consiglio di Stato (l'impianto avrebbe dovuto fagocitare fino a 900mila metri cubi di rifiuti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impianti in arrivo: 6 milioni di metri cubi

Ma è ancora lungo l'elenco delle discariche che sono già state o potrebbero venire autorizzate, o sui pendono ricorsi da una parte (cittadini e Comuni contrari) e dall'altra (le società che chiedono di poter avviare l'attività): tra le tante, ricordiamo il nuovo impianto da oltre 1,3 milioni di cubi nell'ex cava Fenil Novo di Ghedi, nell'Ambito estrattivo 39, oppure la discarica Macogna, già attiva, per cui è stata fatta richiesta di un ampliamento da quasi mezzo milione di metri cubi. Tra le discariche attive, infine, impossibile non citare il “fenomeno” Montichiari, dove tra Vighizzolo e dintorni si contano almeno una dozzina di impianti.