Freccia Rossa, adesso è la fine: chiudono l'Italmark e la multisala Wiz

Non ci sono file per entrare e non servono steward per scaglionare gli ingressi: al centro commerciale Freccia Rossa di Brescia la corsa allo shopping per il saldi invernali non avverrà mai. La maggior parte dei negozi ha abbassato le serrande ormai da anni, ben prima dell'epidemia. Zara, H&M, Geox, Carpisa e poi Mondadori avevano svuotato i rispettivi locali tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, poi il covid ha dato il colpo di grazia a un centro commerciale ormai destinato a chiudere.

Tanta è la sensazione di desolazione che si prova camminando tra le gallerie del primo piano, mentre il secondo è ormai accessibile solo negli orari di apertura del cinema. Dopo l'addio del fast food McDonald’s (e la conseguente chiusura dell’area ristorazione), dei negozi di Vodafone e Wind, all’inizio di novembre ha chiuso anche il centro estetico.

Oltre alla tabaccheria, resistono il parrucchiere, il bar, il supermercato e il cinema. O, sarebbe meglio dire, resistevano: ieri è stata infatti annunciata la chiusura di Italmark, prevista per il 22 gennaio, che sarà anticipata da quella della multisala Wiz (l'addio sarà a metà gennaio). Ora si spera nel piano di rilancio del Fondo Efesto, che prevede un restyling da 20 milioni di euro, ma – al momento – non c'è nessuna certezza sulle tempistiche dell'operazione. A 15 anni dall'apertura, e un continuo e inesorabile declino, adesso per il Freccia Rossa è arrivata la parola 'fine'.