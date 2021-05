Brescia, il Caffè della Stampa diventa "milanese"

50.570 euro all’anno, fino al 2027. Questa l'offerta economica che, assieme al programma di intrattenimento e servizi aggiuntivi, ha sbaragliato la concorrenza fino all'aggiudicazione del bando. Stiamo parlando dello storico "Caffè della Stampa", situato nel luogo più emblematico della città, piazza Loggia. I dettagli della notizia sono riportati dal dorso bresciano del Corriere della Sera.

Il 31 dicembre 2020 il vecchio gestore, Joan Vezzola, ha riconsegnato le chiavi del locale al Comune, in anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto. Nei mesi scorsi il Comune di Brescia ha pubblicato la nuova gara per l'aggiudicazione dello spazio - 184 metri quadrati, distribuiti su due livelli (146 mq a piano terra e 38 mq al piano interrato) - partendo da una base d'asta di 34.650 euro l'anno. Oltre all'offerta economica migliorativa rispetto alla base d'asta, i potenziali gestori hanno dovuto presentare un'idea per servizi migliorativi e di intrattenimento.

Ad aggiudicarsi la concessione (sono in corso le verifiche di rito sulla gara di appalto) è stato un consorzio milanese, il Consorzio Café Solaris (guidato da Riccardo Tavazzi, classe 1972, residente a Concesio), già impegnato nella conduzione di diversi locali tra la Lombardia e il Veneto, che ha offerto 50.570 euro l’anno fino al 2027. Oltre a questa cifra, pari a circa 4.215 euro mensili, i futuri gestori garantiranno iniziative culturali realizzate in collaborazione con realtà pubbliche e private del territorio. Buon lavoro.