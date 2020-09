Serrande abbassate in piazza: dopo un secolo chiude lo storico (e unico) bar

Era l'unica attività rimasta aperta nel quartiere Caionvico di Brescia: punto di ritrovo e ristoro dei residenti da ormai un secolo. Ora anche il bar della Piazza di Caionvico, negli ultimi 17 anni gestito da Michele Savoldi e dalla madre Ferdi, si prepara ad abbassare la saracinesca.

Un cartello sulla vetrata avvisa i clienti dell'imminente chiusura e li ringrazia. Per colazioni e aperitivi all'ombra della stupenda bignonia che incornicia lo storico bar c'è tempo fino a domenica mattina: dalle 13 del 20 settembre la saracinesca si abbasserà. Per sempre? Gli attuali titolari e gli avventori abituali si augurano di no: "Speriamo che qualcuno subentri e prenda la gestione del bar, soprattutto per non lasciare il quartiere orfano anche di questa attività", ci racconta Ferdi mentre serve gli affezionati clienti. Qualcuno avrebbe già chiesto informazioni, ma per il momento nessuna proposta concreta è pervenuta ai titolari.

Sulle ragioni della chiusura poche (ma eloquenti) spiegazioni: "Le difficoltà non sono mancate, anche se abbiamo un bel giro di clienti: abbiamo sempre cercato di andare avanti e di non mollare, ma il lockdown è stata la mazzata finale e ora è tempo di dire stop", spiega la donna.

Non solo bar: l'attività che si affaccia sulla piazzetta del borgo è l'unica della zona dove poter comprare giornali, riviste e sigarette. Un punto di aggregazione e socializzazione per intere generazioni che sparisce dopo tutte le altre attività del quartiere. Resta l'amarezza e la tristezza di tanti clienti, abituati ormai da anni a incrociare gli sguardi di Ferdi e Michele e a fare due chiacchiere con loro.