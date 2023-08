Bonus trasporti: i fondi sono finiti, cosa succede dal 1° settembre

Che fine ha fatto il bonus trasporti per ottenere agevolazioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane? I fondi, per ora, sono finiti. Se si accede alla pagina dedicata all'agevolazione presente sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali, si legge infatti che "non è più possibile procedere con la richiesta del bonus per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del decreto legge numero 5 del 14 gennaio 2023" (quello che fa riferimento alla trasparenza dei prezzi dei carburanti). Sul sito poi è riportato che "sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023". Tutto rimandato a venerdì primo settembre, quindi, ma non è detto che ci saranno ancora risorse disponibili.

L'avviso che compare sul sito del ministero

Cosa sta succedendo? Nonostante il governo Meloni abbia ristretto le maglie dei beneficiari, passati da coloro che dispongono di 35mila euro di reddito a 20mila, i voucher emessi finora sono comunque andati via in modo esponenziale: al 4 agosto, infatti, risultavano essere emessi 1.875.600 bonus trasporti. Questo bonus era nato nel dl aiuti (decreto legge numero 50/2022), dove all'articolo 35 veniva istituito un fondo con uno stanziamento iniziale di 79 milioni, saliti fino a 180. Questo fondo è stato successivamente incrementato di 10 milioni dai decreti aiuti-bis e aiuti-ter, per poi essere depotenziato nel dl aiuti-quater, con una sforbiciata di 50 milioni di euro.

"Secondo alcune stime, l'extragettito tributario dei rincari ferragostani supererebbe i due miliardi di euro. Il governo dovrebbe spiegare agli italiani cosa ha intenzione di fare", ha dichiarato il senatore Pd Antonio Misiani, che ha poi aggiunto: "Il bonus per ridurre il costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico, introdotto nel 2022 dal governo Draghi su proposta del ministro Orlando è stato prorogato dal governo Meloni per il 2023, ma tagliando lo stanziamento e la platea degli aventi diritto". Per questo, secondo il senatore Pd, "il bonus andrebbe rifinanziato riportando il tetto a 35mila euro: con poche decine di milioni di euro in più si aiuterebbero concretamente tantissime famiglie".

Il contributo in questione si può chiedere per sé o per un minorenne a carico: il richiedente accede con Spid o carta d'identità elettronica (Cie) e indica il codice fiscale del beneficiario. È possibile ottenere l'incentivo di 60 euro, dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a ventimila euro, fino a esaurimento della dotazione finanziaria iniziale. Con l'incentivo è possibile acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: il buono è nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

