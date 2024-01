Fatturato record per Bonera Group, quartier generale a Brescia, ma buone notizie in arrivo anche per i dipendenti: la storica società di concessionarie di vendita e assistenza auto e moto ha annunciato, infatti, l'erogazione di ticket compliments (buoni spesa) del valore di 500 euro ciascuno. Saranno consegnati ai dipendenti – in tutto circa 210 collaboratori – in occasione dell'Epifania. Il gruppo ha chiuso il 2023 con il record storico a livello di fatturato consolidato, pari a 250 milioni di euro: una crescita del 25% rispetto ai 200 milioni dell'anno precedente.

“Un traguardo importante – si legge in una nota diffusa dall'impresa – per l'azienda fondata da Carlo Bonera, padre dell'attuale titolare Francesco Bonera. Risultati che riempiono di soddisfazione tutti coloro che hanno lavorato con impegno e che Bonera Group ha deciso di festeggiare condividendo la gratificazione con i collaboratori, tramite l'erogazione straordinaria di 500 euro di buoni spesa utilizzabili nelle attività convenzionate”.

Il gruppo Bonera

Il gruppo Bonera, ricordiamo, opera sul territorio bresciano dal 1967 con il marchio Mercedes-Benz, al quale si sono aggiunti nel tempo i brand Smart, Bmw, Mini, Bmw Motorrad, Toyota e Lexys. Bonera Group ha una copertura capillare su tutta la provincia, da est (lago di Garda, sede di Lonato-Desenzano) a nord (Valcamonica e lago d'Iseo, centro vendita e assistenza di Costa Volpino). Nell'ottobre 2023 ha acquisito il ramo d'azienda Bmw, Mini e Bmw Motorrad dalla concessionaria Tullo Pezzo Mantova, diventata Dinamica Mantova.