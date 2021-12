Bollette luce e gas, allarme aumenti: "Fino al 50% in più"

Non si arresta l’aumento delle bollette: il boom è previsto per gennaio, dove il rincaro potrebbe arrivare addirittura al 50%. Ad affermarlo è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. “Senza alcun intervento dello Stato il gas potrebbe rincarare addirittura al 50%, mentre l’elettricità dal 17% al 25%”. Il prezzo del gas, spiega l’Ansa, da 0,95 euro a metro cubo potrebbe arrivare a 1,40 euro nel trimestre gennaio-marzo 2022.

Anche la bolletta della luce, che dipende d'altra parte dal prezzo del metano, sarà più pesante. "Oggi sui mercati spot l'elettricità si paga da 250 euro al megawattora a quasi 300 (in passato ci sembrava tanto quando costava 40-50 euro)". In questa situazione, dice Tabarelli, "i due o tre miliardi che saranno stanziati in manovra per calmierare le bollette sono poca cosa"

Bollette: "I nuovi aumenti peseranno come un macigno"

Anche Assoutenti esprime preoccupazione per i nuovi rialzi del prezzo spot dell'elettricità in Italia che ha raggiunto i 289 euro/megawattora poco distante dal record storico assoluto di 300 euro/megawattora toccato nel mese di ottobre.

"La corsa del prezzo dell'elettricità e le tensioni sui mercati internazionali dell’energia fanno presagire brutte notizie per i consumatori italiani – spiegava qualche giorno fa il presidente Furio Truzzi – Si va verso nuovi rialzi delle tariffe di luce e gas a partire dal prossimo 1 gennaio, rincari che andranno ad aggiungersi ai maxi-aumenti scattati lo scorso ottobre e che peseranno come un macigno sulle tasche delle famiglie".

Tra bollette, inflazione ed altri rincari, l'Unione nazionale consumatori stima che per la famiglia media l'aumento del costo della vita su base annua sarà pari a 1.043 euro (493 per casa, acqua ed elettricità e 363 per i trasporti).

Anche il governo è pronto a intervenire: nella legge di Bilancio potrebbe quindi esserci la possibilità di incrementare di 8-900 milioni lo stanziamento di due miliardi già previsto. Si tratterebbe quindi di 2,8-2,9 milioni destinati alle fasce di reddito più basse. Ma per la maggiorparte degli italiani la stangata è in arrivo.

Fonte: Today.it