Guerra dei biscotti: Marameo, Amiconi, Gocciotti sono salvi

Biscotti di quella fatta e di quella forma sono stati "volgarizzati" dal mercato ormai da molti anni, e da diversi concorrenti: da qui la fine della "guerra dei biscotti" tra Barilla-Mulino Bianco e la perugina Tedesco Srl, distribuita dalla Sapori Artigianali del gruppo bresciano Tiberti. Secondo quanto ha reso noto il quotidiano La Repubblica, la vicenda ha visto un’inaspettata svolta con la recente decisione del Tribunale di Brescia a favore di Tedesco, e il ribaltamento della sentenza emessa solo due mesi fa.

La disputa si è concentrata principalmente sulla questione della somiglianza tra i biscotti prodotti da Tedesco e quelli, più famosi, commercializzati da Barilla con i marchi “Gocciole”, “Pan di Stelle”, “Abbracci” e altri. Alcune delle Le forme dei biscotti contestate sono: Tondolotti, Amiconi, Raggi di Sole, Maramao, Armoniche, Gocciolotti, Cruschetti, Zuccheri, Tuorlini. Barilla aveva accusato Tedesco di concorrenza parassitaria e contraffazione, sostenendo che i biscotti prodotti dall’azienda perugina presentavano una somiglianza troppo marcata con i propri prodotti, non solo nella forma ma anche nei nomi utilizzati.

Il Tribunale di Brescia però ha respinto le domande cautelari avanzate da Barilla, riconoscendo che prodotti simili esistono già da anni sul mercato. Tedesco infatti produce da 14 anni, prima che Barilla depositasse i marchi nel 2014, biscotti dalle forme simili a quelli oggetto di contestazione. In attesa della causa di merito, in calendario per il prossimo 25 giugno, inaspettatamente Barilla ha abbandonato la causa.