Il primo biglietto da visita digitale NFC per ciechi e ipovedenti è bresciano

Il primo Biglietto da Visita 2.0 NFC by Flink GN con scrittura in Braille. L’idea mi è venuta una mattina, era molto presto, io mi alzo intorno alle 6,15, e una mattina il mio primo pensiero è stato quello di realizzare un biglietto digitale per Ciechi e Ipovedenti. Mi occupo di realizzare biglietti personalizzati digitali contactless NFC da 3 anni su indicazione dei miei clienti, interpreto le loro richieste e poi sviluppo l’idea e allora perché no, realizziamo biglietti da visita digitali NFC anche per imprenditori e professionisti Ciechi e Ipovedenti.



Da una ricerca in internet ho trovo un sistema di scrittura grafica per il Braille e da lì l’idea per realizzare il Biglietto da Visita digitale con stampa Braille… Oggi sono on line con il primo Biglietto da Visita 2.0 e tra le mie proposte tradizionale è disponibile anche questo nuovo biglietto da vista per professionisti ed imprenditori ciechi e ipovedenti. Essendo Biglietti da Visita Unici e personalizzati sono acquistabili solo nello Shop. Giovanni Archetti