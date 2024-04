Utile record per la banca Bcc Agrobresciano: 15,4 milioni di euro nel 2023. È forse questo il dato più eclatante del resoconto di bilancio presentato giovedì mattina a Brescia: si segnalano volumi in forte crescita anche sulla raccolta (+6,4% quella complessiva, superiore a 1,3 miliardi di euro) e sugli impieghi, +6,44% gli impieghi netti a clientela, superati i 653 milioni. Un’annata memorabile: “I risultati – commenta il presidente Osvaldo Scalvenzi – testimoniano, ancor più del 2022, la validità della strategia scelta dal Consiglio di amministrazione e perseguita dalla Direzione generale e da tutta la struttura. Sono soddisfatto dell’operato di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra banca”.

Tutti i numeri del bilancio 2023

Altri dati di bilancio. Il patrimonio (fondi propri) si rafforza sfiorando i 98,5 milioni di euro, +16,6% rispetto al 2022: l’indicatore Tcr (Total Capital Ratio) raggiunge il 23,6%, ben oltre la media del sistema bancario italiano, pari al 19,2%. Complici i tassi al rialzo, il margine da interessi è cresciuto di oltre il 60%, ora a quota 32,7 milioni di euro: in crescita anche il margine da intermediazione (43,3 milioni, +37%), stabile il margine da commissioni (a circa 9,4 milioni di euro). La raccolta raggiunge quota 1,340 miliardi di euro, +6,4% rispetto agli 1,260 miliardi del 2022: nell’anno appena concluso 952,6 milioni di raccolta indiretta e 387,7 milioni di raccolta diretta.

Il boom di utili è certificato anche dai valori percentuali: a un passo dai 15,4 milioni di euro, la crescita sul 2022 (quando gli utili netti si attestarono a 9,613 milioni) sfiora il 60%. “Sono dati estremamente positivi – sottolinea Giuliano Pellegrini, direttore generale di Bcc Agrobresciano – nonostante il contesto economico ancora molto incerto, che denotano la grande vitalità della banca. Crescita e rafforzamento continueranno anche nel 2024”.

Tra le iniziative per il territorio: rinnovato il plafond da 100 milioni di euro per l’erogazione di mutui (al tasso fisso del 2,5%) per famiglie che intendono acquistare un immobile in classe A o superiore. Nel 2023 la banca ha inoltre erogato liberalità per più di 300mila euro, a sostegno di 90 iniziative di tipo culturale, sportivo e progetti di welfare: più di 120, infine, gli eventi sponsorizzati, per un investimento di oltre 400mila euro.