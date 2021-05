Raccolta a 1,126 miliardi, utile a 4,4 milioni: e in Piazza Duomo apre la nuova filiale

Prima il bilancio, annunciato, e poi approvato in assemblea: con lo sguardo proiettato al futuro, ma da sempre ancorati a un passato che oggi si staglia lungo 124 anni di storia, e anticipando alcune grandi novità per soci e correntisti tra cui l'apertura della nuova filiale (già sabato 8 maggio) in Piazza Duomo a Brescia, la ventunesima in tutta la provincia. A tal proposito, si segnala (fino al 30 giugno) una promozione per i nuovi clienti: si tratta di “Conto1”, il conto corrente che prevede operazioni illimitate, incluse quelle allo sportello, a solo 1 euro al mese.

Così ha parlato BCC Agrobresciano, la storica banca di territorio (come detto operativa da 124 anni) che ha anticipato in conferenza stampa i dati del bilancio di esercizio 2020, poi approvato alla fine del mese in assemblea ordinaria, che tra l'altro (e per ovvi motivi) si è celebrata per il secondo anno consecutivo senza la presenza fisica dei soci, ma con il conferimento di delega e le relative istruzioni di voto al “rappresentante designato” (individuato dal Consiglio d'amministrazione nel notaio Francesco Lessandrelli).

I numeri del bilancio d'esercizio 2020

Ma veniamo ai fatti che contano, ovvero i numeri. Nel 2020 si evidenzia una “soddisfacente crescita” della raccolta complessiva, pari a 1,126 miliardi di euro, segnando un +8,4% rispetto al 2019, e un aumento degli “impieghi vivi”, pari a quasi 565 milioni (in crescita del 3,84%). Sul fronte reddituale si evidenzia un utile netto di 4,4 milioni: la solidità patrimoniale risulta poi ulteriormente rafforzata dalla copertura delle sofferenze che nel 2020 è pari al 72% (la copertura delle inadempienze probabile è invece oltre il 56%).

Una banca in ottima salute, che ha resistito e dato risposte certe anche in tempo di pandemia. “Ci siamo subito attivati a favore di famiglie e imprese – dichiara il direttore generale Giuliano Pellegrini – rendendo possibile e concreto l'accesso alle misure di sostegno previste dal Governo: abbiamo stanziato un plafond di 10 milioni di euro per i finanziamenti agevolati, incrementato poi a 20 milioni; abbiamo inoltre predisposto un altro plafond di 20 milioni, a favore di privati, per i finanziamenti in tema di Eco e Sisma bonus. Ci siamo preoccupati inoltre si sospendere i pagamenti dei mutui per un importo di 159 milioni di euro, corrispondenti al 27% dei crediti e al 30% dei mutui in essere”.

L'assemblea ordinaria di BCC Agrobresciano

La chiamata alle armi dell'assemblea ordinaria ha coinvolto (simbolicamente, e a distanza) gli oltre 6.350 soci di BCC Agrobresciano: gli unici in presenza oltre a Lessandrelli, nell'auditorium di Piazza Roma a Ghedi, erano gli Amministratori, il Collegio sindacale, la Direzione e alcuni collaboratori. Tra i numerosi punti all'ordine del giorno, approvati a maggioranza, non solo il bilancio di esercizio 2020 e la destinazione dell'utile ma anche l'ammontare massimo delle posizioni di rischio, i termini delle polizze assicurative e l'approvazione delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione.

Queste le riflessioni condivise da Osvaldo Scalvenzi, presidente del Cda: “Questo lungo periodo, tanto complesso quanto doloroso, ha determinato molti e grandi sconvolgimenti, ma ha anche svelato alcune verità: l'interdipendenza di tutti, la necessità di cooperare, l'importanza della salute, la possibilità di una riorganizzazione del lavoro. Mi rende orgoglioso dire che, in questo scenario, la nostra BCC Agrobresciano (in coerenza con l'identità mutualistica di banca della comunità) non ha fatto mancare il proprio sostegno a imprese, famiglie, associazioni e alle diverse realtà del territorio. Un modello di banca di relazione, mutualistica e comunitaria, sempre attuale e vincente”.