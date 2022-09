La cooperativa lascia, il Comune cerca un nuovo gestore per il bar del centro

Una storia si chiude, un'altra (si spera) si apre. Dopo 8 anni di gestione da parte della cooperativa sociale Co.Ge.S.S., il bar della piazza di Lavenone - l'unico esercizio situato nel centro del piccolo Comune valsabbino - si appresta a chiudere i battenti, e l'ente cerca un nuovo titolare. La base d'asta per la gestione è di 500 euro al mese, 6mila all'anno, e la durata del contratto è di sei anni. Se lo desidera, il partecipante al bando può chiedere anche il chiosco estivo - da giugno a settembre - accanto alla scuola elementare, aggiungendo il 20% di canone. Le domande devono essere depositate entro le ore 12 del 21 settembre all'ufficio Protocollo del Comune.

Si conclude così, dopo 8 anni, l'esperienza del Co.Ge.S.S. bar di Lavenone. Il locale inclusivo in tutti questi anni ha coinvolto più di 30 persone con disabilità, che si sono alternate dietro al bancone durante le stagioni invernali ed estive presso le due diverse sedi dell'attività. Sin dall’inizio il bar ha goduto dell’appoggio di clienti, collaboratori, volontari, aziende, associazioni e fondazioni (fondamentale il contributo di Fondazione Cariplo durante il progetto Attivaree Valli Resilienti), che hanno fortemente creduto nell’importanza che il progetto aveva per le persone con disabilità coinvolte, per la comunità Valsabbina e in particolare per gli abitanti del borgo di Lavenone.

Il progetto non finisce con il bar di Lavenone, ma prosegue con il Co.Ge.S.Sport Bar di Gavardo, il Bar dello stadio Lino Turrina di Salò, l’Ostello Sociale Borgo Venno e la Casa d’artista “Maer” di Lavenone.