Utili record per Banca Valsabbina: 50,1 milioni di euro nel 2023, +21% rispetto all'anno precedente. È forse questo il dato più significativo del progetto di bilancio appena approvato dal Consiglio di amministrazione della storica banca bresciana, società cooperativa per azioni fondata nel 1898: ad oggi occupa più di 845 dipendenti e gestisce masse per oltre 12 miliardi di euro con 71 filiali sul territorio. Qualche dato: utile netto come detto a 50,1 milioni (erano 41,4 milioni nel 2022), utile ante imposte a 72 milioni di euro (+25%). All'assemblea dei soci verrà proposta la distribuzione di un dividendo unitario in denaro di 50 centesimi per azione.

Un giro d'affari da oltre 12 miliardi

Le masse amministrate, tra raccolta e impieghi, superano i 12,1 miliardi di euro (+5,2% sul 2022): quasi 43mila i soci e gli azionisti (+1,7%), oltre 105mila i conti correnti attivi (+2,9%), oltre 121mila i clienti (+2,5%). A fine esercizio la raccolta diretta si è attestata a 5,234 miliardi, in aumento del 6,7%: quella indiretta raggiunge quota 3,126 miliardi, in aumento del 13,9%. La raccolta complessiva ammonta quindi a 8,361 miliardi di euro (+9,3%). Gli impieghi a clientela sono pari a 3,778 miliardi, in calo del 3% rispetto allo scorso esercizio, anche a causa del rallentamento dell'economia e della minor domanda di prestiti.

Nel corso del 2023, Banca Valsabbina ha comunque erogato circa 4.400 finanziamenti per un totale di 686 milioni di euro, di cui 350 milioni in mutui a imprese assistiti da garanzie statali e altri 170 milioni per la concessione di mutui ipotecari per l'acquisto della casa a privati e famiglie. “I dati, gli indicatori e le iniziative delineano una banca indipendente e sana, che sta crescendo e che intende continuare a creare valore, riconfermandosi interlocutore di riferimento per il territorio”, il commento di Renato Barbieri, presidente di Banca Valsabbina.