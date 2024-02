La banca (anche bresciana) che ha incrementato gli utili del 130%

Annata record nel 2023 per Banca Passadore, storico istituto di credito italiano fondato nel 1888 a Genova e presente con una filiale anche a Brescia, in Piazza Loggia. I dati preliminari di bilancio, chiuso il 31 dicembre, sono stati resi noti dal Consiglio di amministrazione della banca: i depositi ammontano a 4,553 miliardi di euro, in crescita del +8,7% rispetto all'esercizio precedente.

In aumento anche i finanziamenti alla clientela (2,181 miliardi, +4,8%) e crescita a doppia cifra per i mezzi amministrati totali, pari a 10,904 miliardi (+13,2%). Si segnala in particolare l'incremento dell'utile netto, oggi pari a 80,591 milioni di euro: la crescita è addirittura del 130% rispetto al bilancio 2022, quando gli utili furono di 35,04 milioni. È il miglior risultato di sempre.

Banca Passadore

La banca, come detto, venne fondata nel 1888 a Genova da Luigi Passadore: tutto il famiglia, l'attuale presidente del Cda è Augusto Passadore. Attualmente la banca è presente in 8 regioni con una rete di 25 filiali e agenzie: a Genova, oltre al quartier generale, si contano altre 7 agenzie. Filiali sono attive anche a Milano, Roma, Torino, Firenze, Parma, Brescia, Verona, Alessandria, Aosta, Imperia, La Spezia, Chiavari, Albenga, Bordighera, Novi Ligure, Alba e Portofino, con un ufficio di rappresentanza anche a Santa Margherita Ligure.