Banca Etica: a Brescia finanziamenti per oltre 80 milioni di euro

Non solo capitale della Cultura: la città di Brescia, per un giorno, sarà anche capitale italiana della finanza etica. Questo perché Banca Etica ha scelto la Leonessa per organizzare l'assemblea nazionale: sabato 20 maggio centinaia di persone e decine di organizzazioni socie della banca si troveranno infatti al Teatro Sociale "per costruire strategie future - si legge in una nota -, dibattere su temi di sostenibilità sociale e ambientale, nonché approvare il bilancio estremamente positivo del 2022 (utile netto consolidato di 17,2 milioni di euro) e rinnovare la composizione del Comitato etico". Come a Brescia, in Italia, così avverrà a Siviglia (in Spagna) dove si riuniranno i soci di Fiare Banca Etica, l'emanazione spagnola di Banca Etica.

Banca Etica a Brescia

Definita come "un evento green e comunitario, tra cultura e divertimento", l'assemblea di quest'anno sarà patrocinata dal Comune di Brescia (che è socio e cliente di Banca Etica) e prevede anche due appuntamenti aperti alla cittadinanza: venerdì 19 maggio (dalle 21 in Piazza Duomo) il concerto-spettacolo "AcquaDueO", con la partecipazione di Telmo Pievani e della Banda Osiris; sabato 20 alla Cascina Parco Gallo la serata finale con musica organizzata dal Git di Brescia, il Gruppo di iniziativa territoriale locale.

"Banca Etica - sottolinea il direttore generale Nazzareno Gabrielli - ha scelto Brescia per l'assemblea annuale dei soci perché Brescia è una radice importante della più che ventennale attività del gruppo. Qui è stata aperta, ancora nel 2000, una delle nostre prime filiali: la partecipazione attiva e vivace dei soci e della clientela ha permesso alla banca di far crescere l'economia locale più virtuosa".

I numeri di Banca Etica

Banca Etica è una realtà cooperativa nata a Padova nel 1999, capofila di un gruppo che oggi occupa quasi 500 persone in Italia e in Spagna: sono 21 le filiali aperte dall'istituto e collocate nei principali centri urbani, quella di Brescia è una delle più "antiche" nonché una delle più grandi. Banca Etica conta oggi oltre 47mila soci e 89 milioni di euro di capitale sociale: valgono più di 1 miliardo i finanziamenti a favore di famiglie, organizzazione e imprese di settori come cooperazione e innovazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e qualità della vita, tutela dell'ambiente, turismo responsabile, agricoltura biologica, diritto alla casa, legalità. La filiale bresciana di Banca Etica finanzia con oltre 80 milioni di euro le imprese, le organizzazioni e le famiglie del territorio.