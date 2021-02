Diesel e benzina, ancora una brutta notizia: cosa succede ai prezzi

Nuovo rialzo per i prezzi del carburante dopo gli aumenti della settimana scorsa. Per L'Unione Nazionale Consumatori il "Continuo aumento dei prezzi è una vergogna"

Il nuovo rialzo dei prezzi consigliati e praticati dei carburanti alla pompa non piace agli automobilisti italiani. Dopo gli aumenti registrati alla fine della scorsa settimana, il nuovo scenario viene definito "vergognoso" dalle associazioni dei consumatori. Tutto in seguito alle variazioni del Brent, passato dai 55 a 59 dollari al barile la scorsa settimana e oggi già sopra i 60 dollari. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8, nel fine settimana, hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Benzina, diesel e Gpl: nuovo aumento dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,492 euro/litro (+8millesimi, compagnie 1,501, pompe bianche 1,469), diesel a 1,365 euro/litro (+8, compagnie 1,375, pompe bianche 1,339). Benzina servito a 1,627 euro/litro (+7, compagnie 1,675, pompe bianche 1,526), diesel a 1,506 euro/litro (+8, compagnie 1,557, pompe bianche 1,397). Gpl servito a 0,632 euro/litro (+2, compagnie 0,641 pompe bianche 0,622), metano servito a 0,976 euro/kg (+1, compagnie 0,982, pompe bianche 0,970), Gnl 0,933 euro/kg (compagnie 0,930 euro/kg, pompe bianche 0,936 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,595 euro/litro (servito 1,830), gasolio self service 1,480 euro/litro (servito 1,738), Gpl 0,735 euro/litro, metano 1,072 euro/kg, Gnl 0,932 euro/kg.

Carburanti, Unc: ''Continuo aumento dei prezzi è una vergogna''

"Una vergogna! Gli aumenti dei carburanti, secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, durano ininterrottamente dal 16 novembre 2020, con un rialzo di 9,5 cent al litro sia per la benzina (9,453) che per il gasolio (9,426) rispetto agli ultimi dati settimanali disponibili, relativi al 1 febbraio". E' quanto scrive, in una nota, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, nel commentare l'elaborazione di Quotidiano Energia che indica come salgano al distributore i prezzi praticati di benzina e diesel, "sfiorando per la benzina 1,5 euro al litro".

"Insomma - dice ancora Dona - su un pieno di 50 litri di carburanti c'è stato un aggravio di 4,73 euro per la benzina e 4,76 euro per il gasolio. Su base annua è pari ad un incremento di spesa per autovettura, considerando i consumi pre-lockdown di due pieni di carburanti al mese, pari a 113 euro all'anno per la benzina e 114 euro per il gasolio".

Carburanti, Coldiretti: ''Effetto a valanga sulla spesa alimentare''

In un Paese come l'Italia dove l'85% dei trasporti commerciali avviene per strada l'aumento dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione. E' quanto afferma la Coldiretti sugli effetti dell'aumento delle quotazioni del petrolio che impatta sul costo di benzina e gasolio.