Artis rubinetterie e Paolo Scoppettuolo srl: una partnership vincente

Grazie alla sua capacità di muoversi verso le migliori realtà del commercio edile, Artis ha incontrato la Paolo Scoppettuolo S.r.l., leader nel settore della ceramica e dei rivestimenti con focus specifico sull’arredo bagno. L’azienda, con base in Irpinia, si distingue per il suo dinamismo e sull’accurata selezione dei prodotti, nonché dei servizi, proposti alla clientela. Sensibili all’aspetto stilistico e alla ricerca del design, Gianluca e Rossella Scoppettuolo – a capo della società ereditata dal padre Paolo – e tutto il loro staff guidano i tre show-room di Avellino, Mirabella Eclano e Ariano Irpino all’insegna di qualità, innovazione e sostenibilità.

Artis, in coerenza perfetta con questa mission, ha saputo instaurare con la Paolo Scoppettuolo srl una lungimirante sinergia basata su un comune obiettivo: offrire al cliente un mix di funzionalità, affidabilità e bellezza disegnando un progetto su misura per le sue esigenze. Nel rispetto del motto “Idee da vivere e da abitare”, infatti, negli show-room le collezioni di rubinetteria ARTIS sono a fianco dei migliori marchi del settore per coinvolgere gli interlocutori in un’esperienza di eccellenza per la casa a trecentosessanta gradi.