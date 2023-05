Collebeato: Artis aderisce al green building council Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dal 1960 ARTIS Rubinetterie ha intrapreso un appassionato cammino aziendale che, nel corso dei decenni, l’ha portata a crescere come realtà produttiva dedita a tessere e consolidare numerose ed importanti collaborazioni in ambito nazionale e internazionale. Ricerca e innovazione, costanti fondamentali della rubinetteria bresciana, si ritrovano anche nel suo approccio alla sostenibilità, che si concretizza nella continua implementazione di nuove tecnologie e nell’utilizzo di materiali selezionati al fine di minimizzare l’impatto degli edifici in cui i prodotti Artis andranno a inserirsi. La recente adesione al Green Building Council Italia sancisce lo spirito ecosostenibile del brand. Anche gli elementi d’arredo, infatti, giocano un ruolo fondamentale nella realizzazione di opere a basso impatto, con rilevanti benefici ambientali, economici e sociali. “La nostra azienda è da diversi anni impegnata nella divulgazione del proprio prodotto attraverso importanti studi di progettazione e committenze internazionali, dove la tecnicità dei manufatti e la filosofia di sostenibilità ambientale sono argomenti fondamentali e imprescindibili.” sottolinea Fabio Brignone, Direttore Commerciale e Marketing di Artis. “L’acquisizione di progetti certificati LEED non poteva esimere l’azienda dal sostenere un’associazione impegnata in tal senso, come il GBC Italia”. ARTIS, con questo passo, sposa ufficialmente gli obiettivi green volti a salvaguardare il pianeta, ponendosi tra gli attori protagonisti della filiera edilizia.