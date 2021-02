Da Travagliato agli States: nuova acquisizione per l'Antares Vision

L'azienda bresciana, leader internazionale nelle soluzioni intelligenti di tracciatura, sistemi di ispezione e soluzioni software per i settori "Life Science e Food & Beverage", ha raggiunto un accordo per acquisire un'importante società americana di software

Da Travagliato agli Stati Uniti per acquisire una delle più importanti società di "Software as a Service" americana: la rXcel Corporation con sede a Reno, nel Nevada.

L'operazione, del controvalore di 120 milioni di dollari, è stata siglata dall'azienda bresciana Antares Vision, leader internazionale nelle soluzioni intelligenti di tracciatura, sistemi di ispezione e soluzioni software per la gestione e l'analisi intelligente dei dati per i settori "Life Science e Food & Beverage".

"L'acquisizione di rXcel - fanno sapere dalla sede dell'azienda bresciana - rafforzerà ulteriormente le capacità software del Gruppo Antares Vision, permettendo di consolidare la propria posizione tra i leader mondiali nel "Track & Trace"".

Non solo. Grazie a questo accordo la società di Travagliato compirà un importante passo in avanti nella fornitura di soluzioni sempre più complete nella digitalizzazione per la tracciatura, la serializzazione, la conformità a normative applicabili in materia, la raccolta ed il monitoraggio di dati in tempo reale.

"Questo accordo riflette una logica strategica con benefici operativi e finanziari significativi; - ha sottolineato Emidio Zorzella, presidente e CEO di Antares Vision - l'acquisizione è perfettamente in linea con la nostra visione strategica e accelererà il nostro ruolo nella digitalizzazione del mondo industriale".

Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il mese di marzo 2021.