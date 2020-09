Antares Vision rafforza la presenza in Cina: aperta una nuova filiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Lo scorso 17 agosto è stata costituita una nuova filiale a Shenzhen, in Cina, interamente controllata da Antares Vision APAC, facendo seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 27 gennaio 2020.

La filiale di Shenzhen si affianca a quella di Hong Kong, operativa già dal 2019, rafforzando ulteriormente il presidio diretto sul mercato cinese.

Il consolidamento nel mercato del Far East da parte di Antares Vision pone le basi sul piano “Made in China 2025”, lanciato nel 2015 dal Governo cinese per assicurare al Paese la leadership tecnologica dei propri prodotti.

Antares Vision garantisce al mercato le proprie soluzioni tecnologiche nell’ambito dei sistemi di ispezione e tracciabilità, orientate ai settori farmaceutico e beverage, particolarmente sensibili per il mercato cinese.

Il Gruppo mette a disposizione del mercato la propria leadership tecnologica, il proprio expertise e il proprio know how nel progetto di innalzamento della qualità dei prodotti, lotta alla contraffazione e tutela del Brand.