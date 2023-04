Travagliato: Antares Vision acquisisce Smart Point technologies

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, ha acquisito, attraverso la sua controllata rfxcel, il 100% di Smart Point Technologies Ltd ("Smart Point"), una società indiana di sviluppo software che realizza soluzioni complesse e innovative. L'esborso totale per Smart Point è pari ad €7,8 milioni, di cui €5,4 milioni pagati al momento del closing e la parte restante entro 18 mesi. Smart Point, fondata nel 2010 da tre imprenditori e con sede a Chennai, offre una vasta gamma di servizi e soluzioni software a clienti di oltre 30 Paesi.

Con oltre 12 anni di esperienza nello sviluppo e nell'assistenza software, l'azienda ha maturato competenze soprattutto nel settore del Track & Trace farmaceutico e lavora direttamente con le principali aziende farmaceutiche del mondo, che sono i clienti finali di Antares Vision Group. Nell'anno fiscale 22/23 (chiuso a fine marzo), Smart Point contava 124 dipendenti in India e Germania, e un fatturato pari a €3,9 milioni (di cui circa il 90% generato con rfxcel), con un EBITDA di circa €2,0 milioni.

"L'acquisizione di Smart Point rafforza il nostro portafoglio software, con l'obiettivo di fornire l'ecosistema più integrato di soluzioni per i prodotti e le filiere, e di garantire qualità, sicurezza, efficienza e sostenibilità. Inoltre, ci permette di aumentare ed espandere la nostra presenza nel mercato indiano", ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO del Gruppo Antares Vision. "L'operazione è coerente con la strategia di crescita che abbiamo recentemente presentato nel nostro Piano Strategico 2022-2025, nel quale, in particolare, prevediamo un CAGR del +17/19% nell'area Smart Data / SaaS per i prossimi tre anni". "Lavoriamo con Smart Point da molti anni", ha aggiunto il CEO di rfxcel Glenn Abood.

"Questa acquisizione permette di internalizzare risorse molto qualificate, con competenze e abilità specifiche. Questo team di sviluppo software lavora insieme da molto tempo e il loro know-how è un bene prezioso per Antares Vision Group, che continua a investire nello sviluppo tecnologico per sostenere la propria crescita e guidare il processo di innovazione e digitalizzazione dei prodotti e delle catene di fornitura".