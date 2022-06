Antares Vision fa parte di Euronext Tech Leaders, il Nasdaq europeo delle aziende high tech

Antares Vision Group, multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, annuncia la propria partecipazione a Euronext Tech Leaders, la nuova iniziativa dedicata alle aziende leader nel settore della tecnologia e ad alto potenziale di crescita.

Euronext Tech Leaders è il Nasdaq europeo, secondo le indicazioni della Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, che mirano a creare nell'Unione aziende tecnologiche simili ai giganti di Wall Street. Si tratta di nuovo segmento di mercato creato da Euronext, il gruppo comunitario dei listini che ha rilevato nel 2021 Borsa Spa in tandem con Cdp Equity (7,3%) e Intesa Sanpaolo (1,5%).

Antares Vision Group è una delle 19 Società italiane selezionate a far parte di Euronext Tech Leaders tra oltre 100 Società in Europa leader nel settore tech. Questa iniziativa mira ad ampliare l'offerta esistente di Euronext per rafforzare il settore Tech europeo e ad accelerare la crescita della prossima generazione di leader tecnologici: le aziende aderenti al progetto entreranno a far parte di un network esclusivo e beneficeranno di una serie di servizi dedicati alle imprese tecnologiche, nonché di una maggiore visibilità a livello internazionale. Il ricco ecosistema Tech di Euronext riunisce oltre 700 realtà tecnologiche quotate sui mercati Euronext e un'ampia base di investitori internazionali che finanziano le società Tech con importanti profili di crescita.

"Entrare a far parte di Euronext Tech Leaders è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’opportunità per continuare a crescere – dichiara Emidio Zorzella, Presidente e Co-Ceo di Antares Vision Group –. Si tratta di un riconoscimento importante nella solidità della nostra visione industriale che vede nella tecnologia l’asset strategico per creare valore per tutti gli stakeholders e lo strumento che aiuta a migliorare la qualità della vita, garantendo trasparenza, sicurezza e sostenibilità di prodotti e filiere. Il nostro profilo di crescita risponde agli stringenti criteri di selezione di Euronext Tech Leaders, considerando che dal 2012 abbiamo registrato un tasso medio annuo di crescita dei ricavi pari al 38% e dell’Ebitda pari al 51% e negli ultimi tre anni abbiamo investito circa € 250 milioni in acquisizioni in Italia e all’estero, che ci hanno permesso una diversificazione geografica e di soluzioni volte a creare un ecosistema unico e completo di tecnologie. Sono certo che far parte di Euronext Tech Leaders permetterà al nostro Gruppo di ampliare ulteriormente la propria visibilità nei mercati finanziari a livello internazionale".