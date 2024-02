Ricavi consolidati tra i 215 e i 220 milioni di euro, dunque in calo, margine operativo lordo tra i 13 e i 15 milioni, posizione finanziaria netta a quota 103 milioni: sono i risultati preliminari consolidati ma in formula unaudited, al 31 dicembre 2023, di Antares Vision, multinazionale bresciana (quartier generale a Travagliato) quotata in Borsa e specializzata nella digitalizzazione di prodotti e filiere attraverso tracciabilità, ispezione per controllo qualità e gestione integrata dei dati, con clienti in oltre 60 Paesi e più di 1.300 dipendenti. Il Consiglio di amministrazione, che ha diffuso i dati preliminari, comunica che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato saranno approvati il prossimo 7 maggio.

La nota dell'azienda

“Nel 2023 i ricavi consolidati si attestano tra 215 e 220 milioni – si legge in una nota di Antares Vision: il gruppo aveva chiuso il 2022 con ricavi per 223 milioni di euro, il 25% in più rispetto all'anno precedente –, l'ebitda (margine operativo lordo) adjusted dovrebbe attestarsi tra 13 e 15 milioni di euro: la posizione finanziaria netta, al netto dell'effetto derivante dalla valorizzazione a valore di mercato dei warrant, a cui non corrisponderà mai un'effettiva uscita di cassa, risulta pari a circa 103 milioni di euro, inclusi 62 milioni di liquidità, rispetto a un valore di 65,4 milioni (inclusi 83,8 milioni di liquidità) al 31 dicembre 2022”. Con l'approvazione dei risultati finanziari consolidati definitivi per l'esercizio 2023, il gruppo presenterà anche il nuovo piano strategico triennale 2024-2026.