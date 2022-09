Nuovo centro Amazon, i lavori sono quasi finiti: in arrivo 450 posti di lavoro

Continuano spediti i lavori per il polo logistico di Amazon a Chiuduno. La società del multimiliardario Jeff Bezos mantiene un assoluto riserbo sul giorno dell'inaugurazione, ma dall'impresa costruttrice trapela che il cantiere dovrebbe terminare entro fine ottobre. Per l'apertura e l'avvio delle attività, quindi, sembra questione di pochi mesi.



La struttura si estenderà su 6.550 metri quadrati, affacciandosi direttamente sulla Strada provinciale 91. Sono previste almeno 450 assunzioni tra dipendenti in azienda (150) e autotrasportatori (300). Si tratta del terzo stabilimento Amazon nella Bergamasca, dopo quelli di Casirate d'Adda e Cividate al Piano, e a poche decine di chilometri di distanza dall'hub bresciano di Castegnato.

Oneri per 250mila euro

A fronte dell'opera, il Comune di Chiuduno dovrebbe incassare fino a 250mila euro tra oneri di urbanizzazione e standard di qualità, alcuni di questi riconvertiti in opere di mitigazione, tra cui la piantumazione di decine di alberi. Sorgendo a ridosso della Sp91, non porterà i camion a riversarsi nel centro cittadino.

Un polo logistico "last mile"

Il nuovo polo logistico di Amazon, nel percorso del trasporto dei pacchi, rientra nella fase nota come “ultimo miglio”: in inglese “last mile”, si riferisce all'effettiva consegna dell'oggetto al cliente, che sia direttamente al domicilio o nei punti vendita o (in questo caso) negli Amazon Locker e derivati. Significa che a Chiuduno saranno smistati i pacchi in consegna – magari dai centri vicini, tra cui Castegnato – per essere poi consegnati ai clienti.

Amazon in Italia

Dal suo arrivo in Italia, nel 2010, Amazon ha investito oltre 6 miliardi di euro creando più di 12.500 posti di lavoro, in oltre 50 siti sparsi in tutto il Paese. Lo scorso anno sono entrati in attività i centri di distribuzione di Novara, di Cividate al Piano e di Spilamberto (Modena): ad agosto è stato inoltre inaugurato il primo centro di distribuzione in Abruzzo, in cui saranno creati un migliaio di posti di lavoro entro tre anni dall'apertura. A livello globale Amazon ha chiuso il 2021 con un fatturato vicino ai 500 miliardi di dollari.