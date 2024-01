È morto l'imprenditore Alfredo Montini: guidava un'azienda da 5 milioni di euro

L'imprenditoria bresciana è in lutto per la scomparsa di Alfredo Montini: è morto a 78 anni nella sua casa di Lumezzane, il paese dove ha sempre vissuto e dove ancora oggi abitava con la famiglia. Era al timone della storica Risolì, azienda da lui stesso fondata nel 1965 e specializzata nella produzione di padelle antiaderenti e accessori per cucina. Nella sua lunga storia ha prodotto e venduto più di 16 milioni di pezzi, fatturato annuo di circa 5 milioni di euro: tutto questo nello stabilimento (da oltre 10mila metri quadrati) nella zona artigianale di Via Ruca, in località Faidana.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia: lunedì pomeriggio il funerale. Alfredo Montini lascia nel dolore la moglie Marilena, i figli Cristina con Roberto e Andrea con Maria, gli amati nipoti Giovanni e Vittoria.