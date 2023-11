I forni dell'acciaieria riscalderanno le case di 5mila famiglie bresciane. È questa, in estrema sintesi, l'efficacia del progetto Alfa Heat Recovery, il nuovo impianto realizzati in sinergia tra Alfa Acciai e A2A con cui il calore prodotto dallo stabilimento di San Polo viene ceduto alla rete del teleriscaldamento di Brescia. Così facendo si arriva a coprire il fabbisogno di calore di circa 5mila famiglie, di fatto raddoppiando le previsioni iniziali del progetto. Per non parlare dei benefici ambientali: il recupero di calore dai cascami termici evita l'emissione in atmosfera di oltre 10mila tonnellate di CO2 l'anno.

Il progetto Alfa Heat Recovery

Tecnologia bresciana. Il progetto originario, avviato nel 2021 e denominato “Smart Grid Pilot”, prevedeva la fattibilità del recupero del calore generato dal primo forno dell'acciaieria (e fino ad allora disperso in atmosfera) per convogliarlo nella rete di teleriscaldamento attraverso la realizzazione di una centrale di scambio termico e la posa di 1,2 km di doppie tubazioni tra l'azienda e la centrale A2A di Lamarmora. Quella sperimentazione è diventata poi un vero e proprio processo industriale, appunto Alfa Heat Recovery: viene recuperata l'energia termica di entrambi i forni dell'acciaieria, con l'ausilio di due accumuli di acqua calda che consentono di stabilizzare e ottimizzare lo scambio termico con la rete del teleriscaldamento.

L'acqua immessa in rete arriva in media a 95 gradi, ottimizzando il recupero di tutto il calore disponibile. Con Alfa Heat Recovery viene generato calore pulito per circa 50mila MWh l'anno, arrivando a coprire – come detto – il fabbisogno di circa 5mila famiglie. La zona della città servita dal sistema di recupero calore generato dall'acciaieria comprende i quartieri di San Polo e Sanpolino: in tutto oltre 2.700 utenze di teleriscaldamento (ogni utenza comprende più appartamenti e dunque più famiglie), il cui fabbisogno medio viene soddisfatto per il 73% grazie al calore fornito da Alfa Acciai.

Il teleriscaldamento a Brescia

L'investimento complessivo per il nuovo impianto supera i 12 milioni di euro, di cui 8 milioni a carico di Alfa Acciai e 4 milioni di A2A. Per la cronaca, la rete di teleriscaldamento di Brescia serve quasi 2milla utenze, pari a circa 180mila appartamenti equivalenti allacciati: nel 2022 il calore ceduto alla rete è stato di 980 GWh termici e, grazie all'uso di fonti non fossili, è stata evitata l'emissione in atmosfera di 138.525 tonnellate di CO2. Il termoutilizzatore produce ogni anno circa il 70% dell'energia termica distribuita dalla rete di teleriscaldamento, producendo inoltre energia elettrica pari al fabbisogno di 200mila famiglie.