Il caviale bresciano conquista il mondo: in un anno affari per 39 milioni

Il caviale bresciano (e non solo) alla conquista del mondo: Agrottica Lombarda spa, quartier generale a Calvisano e operativa dagli anni '70, oggi parte del Feralpi Group, ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 39 milioni di euro, relativo alle tre divisioni dell'azienda (caviale, affumicati e storione). Agroittica è proprietaria del brand Calvisius, conosciuto ed esportato in tutto il mondo: Calvisius Caviar è il marchio di punta della società e fa sì che quest'ultima sia il primo produttore al mondo di “caviale sostenibile”, questo grazie al suo sistema virtuoso di riutilizzo del calore degli impianti siderurgici attigui per riscaldare l'acqua delle vasche dove si allevano gli storioni.

I numeri di Agroittica Lombarda

Agroittica esporta in tutto il mondo caviale italiano di alta qualità con una capacità produttiva di circa 30 tonnellate l'anno su 60 ettari di vasche di allevamento, che per capirci equivalgono per estensione a 80 campi da calcio. L'azienda vende quasi il 90% del suo caviale all'estero, con due filiali negli Stati Uniti e in Francia: i principali Paesi d'esportazione sono proprio gli States, ma anche Francia, Spagna e Giappone. La consociata Calvisus Usa, con sede in New Jersey, conta oggi una dozzina di dipendenti (160 i collaboratori di Agroittica) ma un fatturato di circa 5 milioni di dollari, più che raddoppiato in pochi anni: in Francia (a Lione, inaugurata nel 2018) è invece operativa una sede commerciale dedicata in particolare alla costumer experience.

Non solo storioni e caviale: risale all'autunno del 2017 l'acquisizione del ramo produttivo della Fjord spa di Busto Arsizio, fin dagli anni '60 punto di riferimento nella produzione di ittici affumati, quali salmone, pesce spada e tonno. In tal senso Agroittica è oggi dotata di uno stabilimento interamente dedicato alla produzione di salmone: i prodotti a marchio Fjord sono posizionati come “premium” nel settore della Gdo, la grande distribuzione organizzata, e presenti in tutto il mercato italiano con molteplici referenze (salmone, storione, tonno, pesce spada) e alcune specialità come il salmone all'alga nori o al pistacchio e sesamo.

La storia del caviale bresciano

L'azienda Agroittica dispone di due impianti in territorio di Calvisano, per un totale complessivo di 60 ettari di allevamento: a questi si è aggiunto da poco l'impianto della società Storione Ticino, partecipata al 50%, situato all'interno della riserva naturale del Parco del Ticino. Le origini del caviale made in Brescia risalgono agli anni '70, quando i soci di un'acciaieria bresciana (tra i fondatori Giovanni Tolettini, socio dell'acciaieria di Calvisano) e quelli di una società di impiantistica siderurgica veneta intuiscono la possibilità di sfruttare il calore residuo della produzione di acciaio per ottimizzare l'allevamento ittico.

All'epoca fu una sorta di “primato assoluto”, divenuto prima prototipo e poi modello da imitare: mediante uno scambiatore di calore, l'energia termica del processo siderurgico viene trasferita alle acque che sgorgano all'interno della proprietà, ottenendo un habitat ottimale per alcune delle più pregiate specie ittiche (tra cui, appunto, gli storioni). Altro primato: Agroittica, dal 1981, è stata la prima azienda in Europa in grado di allevare storioni in cattività. Il caviale bresciano vale circa le metà del mercato italiano: il Belpaese è primo produttore europeo con 62 tonnellate. In tutto il mondo se ne producono circa 750: in cima alla lista c'è la Cina.