Manerbio: Aequor srl sul podio delle migliori startup

Il punto di forza dell’azienda bresciana è il brevetto internazionale di alto profilo innovativo Fullerbath®, una resina 100% made in Italy. Si tratta di un materiale composito, formato da un’alta percentuale di cariche minerali e bassa percentuale di polimeri poliesteri e acrilici di elevata purezza. Grazie al rivoluzionario utilizzo del fullerene C60, le superfici dei prodotti Aequor srl sono attivamente antibatteriche, ovvero, il contatto con Fullerbath® elimina e impedisce lo sviluppo di batteri sulle superfici. Il prodotto, inoltre, è ipoallergico, riciclabile al 100%, facilmente ripristinabile ed è realizzato con stampaggio a freddo, evitando così l’utilizzo altamente impattante di forni. Infine è resistente al fuoco (classe 1) ed ai raggi UV. Il composto è inerte, compatto e non poroso, facilmente lavorabile e dall’aspetto simile alla pietra naturale. Per queste sue specificità, nel novembre dello scorso anno Aequor srl è stata premiata all’interno del contest del Cna “Cambiamenti 2021”, classificandosi terza su oltre mille start-up partecipanti.

Ricerca e solidità progettuale sono i punti di forza dell’azienda di Manerbio, co-fondata da Palmiro Gozzini e Alessio Ligato. Deve il proprio nome alla parola latina che significa mare, distesa d’acqua. Un tributo questo all’imperatore Vespasiano che mise a punto il sistema dei bagni pubblici romani, ricavandone notevoli risorse economiche grazie al recupero dell’ammoniaca. Ideatrice di un prodotto a dir poco versatile, che può risultare vincente nei più svariati campi di attività, al momento l’azienda propone un’ampia gamma esteticamente curata di sanitari, lavabi, vasche e piatti doccia, questi ultimi in quattro finiture e cinque colori. In particolare, all’interno del catalogo, spicca la collezione Dream disegnata dall’architetto e designer Simone Micheli. Aequor è quindi una giovane e dinamica impresa, destinata a crescere rapidamente, in quanto capace di armonizzare la propria offerta, secondo la celebre formula di Vitruvio, “solidità, utilità e bellezza”. www.aequor.eu