Vale quasi 4mila euro il bonus produzione concordato tra sindacati e azienda nel rinnovo del contratto per gli oltre 260 lavoratori delle Acciaierie Venete di Sarezzo: il Premio di risultato (Pdr) prevede un montante massimo raggiungibile di 3.902 euro, legato in particolare al raggiungimento di tre parametri (produttività, qualità ed efficienza).

Siglato il nuovo contratto integrativo

Il premio avrà durata quadriennale (fino al 2026), così come il contratto integrativo appena firmato con il voto favorevole dei lavoratori, e aumenta di 575 euro rispetto al precedente accordo: previsti anche aumenti delle maggiorazioni per i turni notturni, del sabato e dei cottimi, oltre all'introduzione del lavaggio tute a carico dell'azienda (per ora per un anno, poi si vedrà). Definiti anche diritti di informazione, coinvolgimento e partecipazioni delle Rsu (le rappresentanze sindacali) sugli investimenti, i mercati, le innovazioni e gli indirizzi produttivi dell'azienda.

L'accordo è stato siglato dalla Rsu e dai sindacati Fiom, Fim e Uilm. “Sottoscritto rinnovo contratto aziendale alle Acciaierie Venete di Sarezzo – scrive la Fim Brescia – con montante Premio di risultato di 3.902 euro, indennità e maggiorazione turni, lavaggio indumenti di lavoro, informazione, partecipazione e coinvolgimento della Rsu in merito a sicurezza, qualità, processi organizzativi e investimenti. Un grazie ai delegati e buon lavoro”.